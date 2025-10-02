El reclamo de Fantino a La Libertad Avanza: "Tronco no puede salir porque le preguntan por Espert"

Alejandro Fantino volvió a referirse al escándalo por el pago de 200 mil dólares que habría recibido José Luis Espert del presunto narco Fred Machado. “Troncó no puede salir de campaña porque le pregunta por Espert y qué va a decir?”, aseguró el periodista en su programa en Neura.Pero ayer, Fantino también se refirió al tema en Carnaval Stream , en donde aseguró que no alcanza con las breves explicaciones que dio Espert en una entrevista en TN y le pidió que hable sobre el caso pero no con periodistas amigos. "Si el tipo va en las próximas horas, mañana, pasado, y da una nota en terreno neutral -ni siquiera terreno enemigo, neutral-, si el tipo pasa ese desafío de hablar 25, 30, 40 minutos y dice ‘acá tengo los papeles, lo conocí así, me subí al avión por tal cosa'. Si no lo hace en los próximos días, si no lo hace esta semana, para mí game over", dijo Fantino.En ese sentido el periodista sugirió: "Él debería tener un gesto patriótico para el proyecto y no debería ser candidato. No estoy diciendo 'renunciá ahora' digo 'che, van andá y explicá'", agregó Fantino, que tiene a su socio Sergio "Tronco" Figliuolo en la lista que encabeza Espert."¿Está certificado que entró la plata a las arcas de Espert?", preguntó Fantino. "Si vos confirmás esto, bueno, game over, listo, ya está. Hay que decirle a La Libertad Avanza que le digan a Espert que dé un paso al costado, por grandeza personal y para no complicar un proyecto político que tiene un montón de gente laburando", continuó. "Si vos me confirmás que los 200 mil dólares la justicia norteamericana tiene el derrotero a las cuentas de Espert, game over", insistió. "Cómo explicás si te entraron 200 lucas de la cuenta de Machado", agregó.Fantino dijo que "es difícil" defender a Espert y dijo que si no lo puede explicar en los próximos días, a La Libertad Avanza le estarían haciendo un favor con la información que sale a la luz. El conductor dijo que Espert "podría decidir él" dar un paso al costado y contó que está en un mal momento a nivel personal y familiar.