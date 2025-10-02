02.10.2025 / Relaciones carnales

No estamos poniendo plata en Argentina": Bessent dejó en offside a Caputo en plena crisis financiera

Mientras cae el peso y escalan el dólar y el Riesgo País, el secretario del Tesoro de EEUU salió a "aclarar" que no pondrán dólares frescos para Milei sino que de lo que se trata es de un swap, o sea un intercambio de monedas. Antes, había dado un mensaje de apoyo que Caputo se apuró a compartir.



Horas después de anunciar que está dispuesto a "hacer lo necesario" para apoyar al gobierno de Javier Milei semanas antes de una elección legislativa y generar que Luis Caputo se apurara a compartir ese mensaje, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dio marcha atrás en medio de cuestionamientos en su país por regalar dinero de norteamericanos y aclaró que “Estados Unidos no está poniendo dinero en la Argentina” sino que solamente se trata de un swap. 

“Sólo para dejarlo claro. Le estamos otorgando una línea de swap. No estamos poniendo dinero en la Argentina”, manifestó el funcionario de Donald Trump, que la semana pasada recibió a Javier Milei, en un encuentro tragicómico con el tuit impreso que el líder libertario se hizo regalar por parte de su par republicano. 

Así las cosas, Bessent dijo en una entrevista en CNBC que Estados Unidos mantiene un interés estratégico en la Argentina porque quiere evitar otro estado fallido como Venezuela en la región, es decir que el apoyo es simplemente por interés geopolítico. Sin embargo, aclaró que la ayuda no tiene que ver con un desembolso de dinero, cosa que sería lo que vendió públicamente Toto Caputo, sino con la activación de un canje de monedas. 

Antes, el funcionario republicano había asegurado en X que mantuvo con Caputo un diálogo “muy positivo”, que sigue “de cerca” el caso argentino y que transmitió a sus colegas del G7 la importancia de respaldar la estrategia del presidente libertario.

“Después de un trabajo intenso desde la reunión de Trump con Milei en Nueva York, en los días que vienen espero que el equipo del ministro Caputo venga a Washington para avanzar significativamente con nuestras discusiones en persona acerca de las opciones para darles el apoyo financiero”, había escrito en redes. Minutos después, el ministro de Economía argentino reposteó el mensaje de Bessent: “Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el Secretario del Tesoro”.

El nuevo respaldo desde Estados Unidos llega en un momento complicado para la administración de Milei debido a que el miércoles otra vez volvió a subir el precio del dólar, que llegó a $1450, o sea, $50 más desde el arranque de la jornada; también escaló el Riesgo País, que alcanzó los 1230 puntos básicos; y además cayó la Bolsa y se desplomaron las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.





 

Lo más leído

1

"Alta Coimera": los carteles en las calles de Ushuaia ante la visita de los Milei

2

Causa Vialidad: la Justicia confirmó la caducidad de la demanda civil contra Cristina Kirchner

3

Espert habría recibido al menos 200.000 dólares de un hombre acusado de fraude y narcotráfico

4

En EEUU temen que Milei sea el Vietnam de Trump

5

Florencia Peña denunció que un libertario la amenaza con difundir un presunto video suyo con Alberto Fernández

Más notas de este tema

Insólito: Casa Rosada recibió a Espert para que Santi Caputo "le dé coaching" en medio del narco escándalo

02/10/2025 - POLÉMICA

Insólito: Casa Rosada recibió a Espert para que Santi Caputo "le dé coaching" en medio del narco escándalo

Francos admitió la gravedad del caso Espert pero le sostiene la soga todavía

02/10/2025 - POLÉMICA

Francos admitió la gravedad del caso Espert pero le sostiene la soga todavía

El Tesoro vendió u$s450 millones para contener la suba del dólar mayorista

02/10/2025 - ECONOMÍA

El Tesoro vendió u$s450 millones para contener la suba del dólar mayorista

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.