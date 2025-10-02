No estamos poniendo plata en Argentina": Bessent dejó en offside a Caputo en plena crisis financiera

Horas después de anunciar que está dispuesto a "hacer lo necesario" para apoyar al gobierno de Javier Milei semanas antes de una elección legislativa y generar que Luis Caputo se apurara a compartir ese mensaje, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dio marcha atrás en medio de cuestionamientos en su país por regalar dinero de norteamericanos y aclaró que “Estados Unidos no está poniendo dinero en la Argentina” sino que solamente se trata de un swap.“Sólo para dejarlo claro. Le estamos otorgando una línea de swap. No estamos poniendo dinero en la Argentina”, manifestó el funcionario de Donald Trump, que la semana pasada recibió a Javier Milei, en un encuentro tragicómico con el tuit impreso que el líder libertario se hizo regalar por parte de su par republicano.Así las cosas, Bessent dijo en una entrevista en CNBC que Estados Unidos mantiene un interés estratégico en la Argentina porque quiere evitar otro estado fallido como Venezuela en la región, es decir que el apoyo es simplemente por interés geopolítico. Sin embargo, aclaró que la ayuda no tiene que ver con un desembolso de dinero, cosa que sería lo que vendió públicamente Toto Caputo, sino con la activación de un canje de monedas.Antes, el funcionario republicano había asegurado en X que mantuvo con Caputo un diálogo “muy positivo”, que sigue “de cerca” el caso argentino y que transmitió a sus colegas del G7 la importancia de respaldar la estrategia del presidente libertario.“Después de un trabajo intenso desde la reunión de Trump con Milei en Nueva York, en los días que vienen espero que el equipo del ministro Caputo venga a Washington para avanzar significativamente con nuestras discusiones en persona acerca de las opciones para darles el apoyo financiero”, había escrito en redes. Minutos después, el ministro de Economía argentino reposteó el mensaje de Bessent: “Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el Secretario del Tesoro”.El nuevo respaldo desde Estados Unidos llega en un momento complicado para la administración de Milei debido a que el miércoles otra vez volvió a subir el precio del dólar, que llegó a $1450, o sea, $50 más desde el arranque de la jornada; también escaló el Riesgo País, que alcanzó los 1230 puntos básicos; y además cayó la Bolsa y se desplomaron las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.