02.10.2025 / ECONOMÍA

El dólar se dispara fuerte y cotiza por encima de los $1.450

El oficial opera a $1.403,13 para la compra y $1.456,89 tras un arranque de mes caliente y fuerte intervención del Banco Central para contener la demanda.



El dólar oficial cotiza este jueves a $1.403,13 para la compra y $1.456,89 para la venta luego de una rueda de miércoles con una fuerte alza, en un comienzo de mes electoral en el que el Banco Central (BCRA) vendió a cuenta y orden del Tesoro con el fin de contener la demanda. En el Banco Nación opera a $1.450, mientras que el blue se comercializa en torno a los $1.475.

La cotización acumuló una suba de $45 durante septiembre, un mes de alta volatilidad en el que tipo de cambio oficial empezó a subir tras el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses, lo que lo llevó a superar el techo de la banda cambiaria y provocó que el Banco Central tuviera que salir a vender divisas para poder desinflarlo y hacerlo perforar los $1.500.

Sobre el final de la jornada del viernes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reinstauró parcialmente el cepo y anunció que aquellas personas que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros por los siguientes 90 días, una medida que amplió la brecha entre la cotización de la divisa oficial y los dólares MEP y contado con liquidación (CCL).

Mientras tanto, el Gobierno confirmó este martes que la compra de dólar oficial se podrá realizar únicamente a través de bancos y agencias de cambio autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), al tiempo que señaló que no existieron nuevas medidas sino una aclaración de "interpretación errónea". Esto deja afuera a las billeteras virtuales, que venían ofreciendo la transacción. En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $396,61 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Lo más leído

1

"Alta Coimera": los carteles en las calles de Ushuaia ante la visita de los Milei

2

Causa Vialidad: la Justicia confirmó la caducidad de la demanda civil contra Cristina Kirchner

3

Espert habría recibido al menos 200.000 dólares de un hombre acusado de fraude y narcotráfico

4

En EEUU temen que Milei sea el Vietnam de Trump

5

Florencia Peña denunció que un libertario la amenaza con difundir un presunto video suyo con Alberto Fernández

Más notas de este tema

Insólito: Casa Rosada recibió a Espert para que Santi Caputo "le dé coaching" en medio del narco escándalo

02/10/2025 - POLÉMICA

Insólito: Casa Rosada recibió a Espert para que Santi Caputo "le dé coaching" en medio del narco escándalo

Francos admitió la gravedad del caso Espert pero le sostiene la soga todavía

02/10/2025 - POLÉMICA

Francos admitió la gravedad del caso Espert pero le sostiene la soga todavía

No estamos poniendo plata en Argentina": Bessent dejó en offside a Caputo en plena crisis financiera

02/10/2025 - Relaciones carnales

No estamos poniendo plata en Argentina": Bessent dejó en offside a Caputo en plena crisis financiera

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.