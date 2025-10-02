Marcos Paz celebra la XV Fiesta Nacional del Jamón y la 10ª de la Cerveza Artesanal

La propuesta reúne a productores, emprendedores y familias en torno a una marca de identidad local: Marcos Paz, capital nacional del jamón crudo argentino. Habrá puestos gastronómicos con el protagonista absoluto —el jamón— y una selección de cervezas artesanales para acompañar, en un predio preparado para recibir a vecinos y visitantes.
El municipio apuesta a fortalecer la economía de proximidad y el trabajo de quienes sostienen las fiestas populares durante todo el año. La combinación de tradición, sabores y encuentro comunitario se convierte en un motor que dinamiza el comercio local y pone en valor el esfuerzo de pymes y cooperativas.
El Espacio Quinta Devoto, a la altura del kilómetro 50 de la Ruta 40, ofrece accesos sencillos y amplios sectores para disfrutar en familia. La grilla gastronómica y cervecera se complementa con actividades pensadas para todas las edades, en un entorno cuidado y con entrada gratuita para garantizar el disfrute popular.
Con estas dos celebraciones, Marcos Paz reafirma su perfil cultural y productivo, convocando a toda la región a compartir un fin de semana donde el jamón crudo y la cerveza artesanal son excusa y puente para el encuentro comunitario.