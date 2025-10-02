02.10.2025 / MARCOS PAZ

Marcos Paz celebra la XV Fiesta Nacional del Jamón y la 10ª de la Cerveza Artesanal


El 11 y 12 de octubre, Marcos Paz invita a vivir dos jornadas populares en el Espacio Quinta Devoto (Ruta 40, km 50) con entrada libre y gratuita: la XV Fiesta Nacional del Jamón y la 10ª Fiesta de la Cerveza Artesanal.



La propuesta reúne a productores, emprendedores y familias en torno a una marca de identidad local: Marcos Paz, capital nacional del jamón crudo argentino. Habrá puestos gastronómicos con el protagonista absoluto —el jamón— y una selección de cervezas artesanales para acompañar, en un predio preparado para recibir a vecinos y visitantes.

El municipio apuesta a fortalecer la economía de proximidad y el trabajo de quienes sostienen las fiestas populares durante todo el año. La combinación de tradición, sabores y encuentro comunitario se convierte en un motor que dinamiza el comercio local y pone en valor el esfuerzo de pymes y cooperativas.

El Espacio Quinta Devoto, a la altura del kilómetro 50 de la Ruta 40, ofrece accesos sencillos y amplios sectores para disfrutar en familia. La grilla gastronómica y cervecera se complementa con actividades pensadas para todas las edades, en un entorno cuidado y con entrada gratuita para garantizar el disfrute popular.

Con estas dos celebraciones, Marcos Paz reafirma su perfil cultural y productivo, convocando a toda la región a compartir un fin de semana donde el jamón crudo y la cerveza artesanal son excusa y puente para el encuentro comunitario.

Lo más leído

1

"Alta Coimera": los carteles en las calles de Ushuaia ante la visita de los Milei

2

Causa Vialidad: la Justicia confirmó la caducidad de la demanda civil contra Cristina Kirchner

3

Espert habría recibido al menos 200.000 dólares de un hombre acusado de fraude y narcotráfico

4

En EEUU temen que Milei sea el Vietnam de Trump

5

Florencia Peña denunció que un libertario la amenaza con difundir un presunto video suyo con Alberto Fernández

Más notas de este tema

¿Qué le pedirá Mauricio?: Milei y Macri vuelven a verse la cara en Olivos para seguir con la rosca

02/10/2025 - POLÉMICA

¿Qué le pedirá Mauricio?: Milei y Macri vuelven a verse la cara en Olivos para seguir con la rosca

Soluciones Cercanas: el intendente Otermín llevó a la CAF la experiencia del Gobierno de la Comunidad

02/10/2025 - LOMAS DE ZAMORA

Soluciones Cercanas: el intendente Otermín llevó a la CAF la experiencia del Gobierno de la Comunidad

Con la cara de Espert en primera fila, Milei y Bullrich presentaron la reforma del Código Penal

02/10/2025 - POLÉMICA

Con la cara de Espert en primera fila, Milei y Bullrich presentaron la reforma del Código Penal

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.