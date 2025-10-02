02.10.2025 / MUNICIPIOS

Más de 500 intendentes reclaman al gobierno un cambio de rumbo económico y social


En una asamblea federal de la Federación Argentina de Municipios (FAM), jefas y jefes comunales de todo el país exigieron al Gobierno nacional rectificar el rumbo económico y social. El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la FAM, Fernando Espinoza, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y concluyó con la presentación de un documento crítico y un pedido de reunión urgente al presidente Javier Milei.





La convocatoria puso en primer plano la voz del municipalismo frente a las medidas de ajuste que golpean a barrios y comunidades. Según expresaron, la situación que atraviesan las vecinas y los vecinos en provincias y municipios es “terrible” y requiere respuestas inmediatas, sin dilaciones ni excusas. El mensaje, de carácter federal, subrayó que el interior profundo y el conurbano padecen con mayor crudeza el recorte sobre derechos y servicios esenciales.

Espinoza y Kicillof condujeron la deliberación junto a más de 500 intendentes e intendentas, que coincidieron en que la política económica actual deteriora el entramado social y productivo local. En ese sentido, plantearon la necesidad de reorientar prioridades para proteger el empleo, la salud, la educación y la asistencia en los territorios, donde el Estado municipal es la primera trinchera frente a la emergencia.

El documento que surgió de la asamblea reclama al Ejecutivo nacional diálogo real y soluciones concretas. La FAM formalizó un pedido de audiencia urgente con la Casa Rosada y convocó a una reflexión de fondo sobre el impacto del ajuste en la vida cotidiana de millones de argentinas y argentinos. “Sin recursos y sin coordinación no hay federalismo posible”, remarcaron los jefes comunales.

La resolución reafirma el compromiso de los gobiernos locales con la defensa del tejido social y la producción regional, y ratifica que el camino es con más Estado presente en los barrios. La demanda de los municipios, amplia y transversal, busca abrir una instancia de trabajo con la Nación para revertir un rumbo que, advierten, profundiza la desigualdad y posterga a quienes más necesitan.

Lo más leído

1

"Alta Coimera": los carteles en las calles de Ushuaia ante la visita de los Milei

2

Causa Vialidad: la Justicia confirmó la caducidad de la demanda civil contra Cristina Kirchner

3

Espert habría recibido al menos 200.000 dólares de un hombre acusado de fraude y narcotráfico

4

En EEUU temen que Milei sea el Vietnam de Trump

5

Florencia Peña denunció que un libertario la amenaza con difundir un presunto video suyo con Alberto Fernández

Más notas de este tema

¿Qué le pedirá Mauricio?: Milei y Macri vuelven a verse la cara en Olivos para seguir con la rosca

02/10/2025 - POLÉMICA

¿Qué le pedirá Mauricio?: Milei y Macri vuelven a verse la cara en Olivos para seguir con la rosca

Soluciones Cercanas: el intendente Otermín llevó a la CAF la experiencia del Gobierno de la Comunidad

02/10/2025 - LOMAS DE ZAMORA

Soluciones Cercanas: el intendente Otermín llevó a la CAF la experiencia del Gobierno de la Comunidad

Con la cara de Espert en primera fila, Milei y Bullrich presentaron la reforma del Código Penal

02/10/2025 - POLÉMICA

Con la cara de Espert en primera fila, Milei y Bullrich presentaron la reforma del Código Penal

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.