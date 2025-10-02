Con la cara de Espert en primera fila, Milei y Bullrich presentaron la reforma del Código Penal

En el Complejo Penitenciario Federal N° 1, Javier Milei lidera la presentación del nuevo Código Penal, flanqueado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Sobre la hora se suma el diputado José Luis Espert, cuestionado tras la difusión de documentos que lo vinculan con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. El Poder Ejecutivo arma la propuesta con jueces, fiscales y especialistas y la presenta como una actualización integral del texto de 1921 que pasa de 316 a 920 artículos.

La funcionaria pone el foco en la portación: “si salís a la calle con un arma y no tenés permiso, ¿para qué salís? Salen para delinquir, para matar”. Anticipa que “la sola portación va a tener una pena no excarcelable y si tiene antecedentes, va a ser un agravante. También la portación de armas blancas”. Plantea además una protección reforzada para las fuerzas: el texto incorpora “cumplimiento del deber” y “legítima defensa” específicos para evitar que policías “terminen siendo victimarios cuando son aquellos que la Nación le ha dado sus armas”.En la misma línea, Bullrich apunta contra los delitos contra la propiedad: “el hurto en este país es una vergüenza” y advierte que habrá penas de hasta tres años. “Ahora robás y vas preso”, agrega, con la promesa de que “no van a entrar y salir”. El Gobierno asegura que el 82% de los delitos implicará prisión efectiva, mientras que los menores de tres años admitirán salidas alternativas.