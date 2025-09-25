El show debe continuar: tras la baja de Espert, Milei presenta su libro en el Movistar Arena y prevé cantar nuevamente

Este lunes, el presidente Javier Milei encabezará en el Movistar Arena la presentación de "La construcción del milagro", su nuevo libro sobre los fundamentos de su gestión. El acto prevé un show musical en vivo, encabezado por el mismo mandatario junto a la banda con la que se presentó en 2023, más una feria editorial y un discurso en clave política.Pese al impacto del escándalo por los vínculos narco del diputado José Luis Espert que llevaron a que cediera su lugar, el mandatario decidió seguir adelante con el acto, que incluirá la participación de músicos afines y un repertorio de canciones interpretadas por él mismo.La presentación se realizará en el estadio de Villa Crespo, con apertura de puertas desde las 18. El cronograma prevé un video inicial que mostrará al Presidente en distintas provincias, seguido de la actuación de invitados y un discurso de cierre. En los pasillos funcionará una feria con más de tres mil títulos sobre liberalismo, mientras en el escenario se espera la presencia de la “banda presidencial” que acompaña a Milei.El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, compartió en sus redes sociales una foto del ensayo previo al acto, en la que se lo ve al Presidente “dirigiendo” a los músicos. “Vení, probá la banda”, escribió el funcionario en un mensaje que acompañó con el adelanto: “Presenciando el ensayo de La Banda Presidencial para mañana. Las letras están espectaculares y habrá sorpresas. VLLC!”.El libro, editado por Hojas del Sur, cuenta con 576 páginas y repasa las principales medidas adoptadas por el Gobierno desde el 10 de diciembre de 2023. Según se adelantó, "La construcción del milagro" busca “explicar los fundamentos” de las decisiones económicas y políticas tomadas durante los primeros meses de gestión libertaria.El cierre del evento estará a cargo del propio Milei, que volverá a subirse al escenario para cantar, tal como lo hizo en 2024 en el Luna Park conPanic Show de La Renga. En esta ocasión, se espera un repertorio más extenso, con versiones adaptadas y un mensaje político final que buscará reinstalar entusiasmo en las filas libertarias.