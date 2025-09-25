06.10.2025 / PANIC SHOW EN VILLA CRESPO

El show debe continuar: tras la baja de Espert, Milei presenta su libro en el Movistar Arena y prevé cantar nuevamente

El Presidente presentará este lunes su nuevo libro La construcción del milagro en el Movistar Arena, en un acto que mezclará política, música y performance, pese al escándalo que sacudió a su espacio por la salida de José Luis Espert.




Este lunes, el presidente Javier Milei encabezará en el Movistar Arena la presentación de "La construcción del milagro", su nuevo libro sobre los fundamentos de su gestión. El acto prevé un show musical en vivo, encabezado por el mismo mandatario junto a la banda con la que se presentó en 2023, más una feria editorial y un discurso en clave política. 

Pese al impacto del escándalo por los vínculos narco del diputado José Luis Espert que llevaron a que cediera su lugar, el mandatario decidió seguir adelante con el acto, que incluirá la participación de músicos afines y un repertorio de canciones interpretadas por él mismo.

La presentación se realizará en el estadio de Villa Crespo, con apertura de puertas desde las 18. El cronograma prevé un video inicial que mostrará al Presidente en distintas provincias, seguido de la actuación de invitados y un discurso de cierre. En los pasillos funcionará una feria con más de tres mil títulos sobre liberalismo, mientras en el escenario se espera la presencia de la “banda presidencial” que acompaña a Milei.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, compartió en sus redes sociales una foto del ensayo previo al acto, en la que se lo ve al Presidente “dirigiendo” a los músicos. “Vení, probá la banda”, escribió el funcionario en un mensaje que acompañó con el adelanto: “Presenciando el ensayo de La Banda Presidencial para mañana. Las letras están espectaculares y habrá sorpresas. VLLC!”.

El libro, editado por Hojas del Sur, cuenta con 576 páginas y repasa las principales medidas adoptadas por el Gobierno desde el 10 de diciembre de 2023. Según se adelantó, "La construcción del milagro" busca “explicar los fundamentos” de las decisiones económicas y políticas tomadas durante los primeros meses de gestión libertaria.

El cierre del evento estará a cargo del propio Milei, que volverá a subirse al escenario para cantar, tal como lo hizo en 2024 en el Luna Park con Panic Show de La Renga. En esta ocasión, se espera un repertorio más extenso, con versiones adaptadas y un mensaje político final que buscará reinstalar entusiasmo en las filas libertarias.

Lo más leído

1

Milei salió fuerte a bancar a Espert, tras su descargo: "Desmontó la inmunda operación del kirchnerismo"

2

Sturzenegger respaldó a Espert: "No es él quien debe explicar, sino Juan Grabois el que tiene que aportar pruebas"

3

Ante el repudio general, Milei suspendió la caminata en Santa Fe y siguió de largo rumbo a Paraná

4

Javier Milei: "La economía se estaba recuperando hasta que los orcos comenzaron a romper todo"

5

"No voy a prestarme...": Espert evadió responder si recibió 200.000 dólares de Fred Machado

Más notas de este tema

En plena campaña, Milei se presentará en Tierra del Fuego junto a candidatos

26/09/2025 - PRESENCIA TERRITORIAL

En plena campaña, Milei se presentará en Tierra del Fuego junto a candidatos

La gira de Milei en Estados Unidos cierra con una visita a Netanyahu, tras sus polémicas palabras en la ONU

25/09/2025 - ENCUENTRO

La gira de Milei en Estados Unidos cierra con una visita a Netanyahu, tras sus polémicas palabras en la ONU

Por su programa de ajuste, Bessent otorgó un premio a Milei en el marco de las negociaciones con Estados Unidos

25/09/2025 - CORTEJO

Por su programa de ajuste, Bessent otorgó un premio a Milei en el marco de las negociaciones con Estados Unidos

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.