El mercado espera señales de Caputo-Bessent: mientras, sube el dólar 0,35%

En el arranque, el dólar mayorista trepó a $1.430 y reactivó el debate por la estrategia oficial. El analista Christian Buteler se preguntó en X si esa cotización “será el nuevo techo del Tesoro” a la hora de intervenir, planteo que recogió la inquietud de operadores que ven a la autoridad económica marcando una banda para acotar la volatilidad.

Desde Washington, el hermetismo dominó las tratativas que llevan Caputo, el presidente del BCRA, Santiago Bausilli, y Bessent. El ministro avisó el sábado en X que, sobre esas negociaciones, “nada que no venga de es oficiales debe ser asumido como cierto”, en un intento por ordenar rumores y evitar sobresaltos cambiarios durante la cumbre.En el frente multilateral, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, adelantó el viernes que Estados Unidos podría prestarle a la Argentina Derechos Especiales de Giro para cumplir con los próximos vencimientos, evitando usar fondos del Tesoro norteamericano. La funcionaria destacó la “excelente conversación” que mantuvo con Bessent, “sobre la coordinación del apoyo a las reformas integrales de Argentina", un guiño que el mercado leyó como respaldo político pero que, puertas adentro, también obliga a cuidar el bolsillo de los argentinos y la actividad frente al ajuste.