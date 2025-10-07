07.10.2025 / ARCHIVO

A los abrazos: el día que Milei compartió escenario con Fred Machado antes del escándalo

Fue en un acto de La Libertad Avanza en 2021. En la imagen se lo puede ver -fiel a su estilo- eufórico, a los abrazos, compartiendo escenario además con Victoria Villarruel, Ramiro Marra, y otros referentes del espacio. El empresario denunciado por narcotráfico, y relacionado a José Luis Espert, luce una amplia sonrisa.