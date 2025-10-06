Espert renunció a la comisión de Presupuesto: el gobierno busca a Benegas Lynch

La nota de renuncia ingresó esta mañana en la Cámara baja y dejó vacante un sillón clave en plena discusión fiscal. Espert no solo integraba la comisión, también la presidía, y la incomodidad creció con el avance de las denuncias por su relación con el empresario investigado por narcotráfico en Estados Unidos. Desde la presidencia de Diputados señalaron que “en la próxima reunión de la comisión el vicepresidente Carlos Heller (UP), debería dar lugar a la moción que proponga el bloque de LLA para el reemplazo en la presidencia de la misma”.

Con la silla vacía, La Libertad Avanza también deberá resolver si mantiene a Espert como miembro o lo reemplaza, una definición que llega mientras el oficialismo intenta desactivar los pedidos de exclusión por “inhabilidad moral” ya presentados por Victoria Tolosa Paz y Facundo Manes. En el telón de fondo, la discusión no solo ordena una comisión: también expone el límite institucional a las improvisaciones del proyecto libertario y reafirma el rol del Congreso en todo endeudamiento, como fija el artículo 75 de la Constitución.

La oposición, por su parte, advirtió que el recambio debe ajustarse al reglamento. “No lo pueden correr sin una reunión de comisión, no es por nota ni por anuncio porque las autoridades se votan. Se lo vamos a aceptar -si presenta la renuncia- pero tienen que conversar la instrumentación para que saquemos el emplazamiento de la sesión“, plantearon a la espera de un acuerdo que destrabe el temario del miércoles, donde figura el emplazamiento para dictaminar antes del 20 de noviembre y la exigencia de que Caputo y Bausilli asistan a Presupuesto.