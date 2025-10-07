07.10.2025 / DECLARACIONES

Santilli insistió en la reimpresión de boletas tras la renuncia de Espert pero no mencionó de su lugar en la lista

En la previa del acto de Javier Milei en el Movistar Arena, el dirigente del PRO respaldó al Presidente y sostuvo que José Luis Espert “deberá ir a explicar” sus presuntos vínculos con el empresario narco Fred Machado. También pidió “esperar la definición de la Justicia” antes de modificar las boletas.



En la previa del acto que el presidente Javier Milei encabezará este lunes en el Movistar Arena, el candidato a diputado por La Libertad Avanza Diego Santilli salió a respaldar al jefe de Estado y a marcar distancia del excandidato José Luis Espert, quien debió bajar su candidatura tras las denuncias que lo vinculan con el empresario narco Fred Machado. “Vamos a escuchar al Presidente en la presentación de su libro. Siempre hay buenas expectativas", manifestó el candidato en diálogo con C5N. Sobre la situación de Espert, manifestó que el diputado renunció para producir su defensa, sin privilegios ni fueros. "Es lo que va a tener que hacer Espert, ir a explicar este tema”, sostuvo.

El dirigente del PRO también se refirió a la necesidad de reimprimir las boletas, tras la salida de Espert del primer lugar en la lista de candidatos de La Libertad Avanza. “Me gustaría que se reimpriman, pero es una decisión que no depende de uno. Hay que ver qué plantean los apoderados y esperar la definición de la Justicia”, señaló.

Sobre la posibilidad de ocupar el primer puesto en la lista, Santilli evitó confirmar cualquier cambio: “A mí no me preocupa ser primero o no. Nosotros estamos acompañando. No se trata de eso”. En ese sentido, recordó que “en 2023 hubo dos opciones de cambio” y que, ante la derrota de Juntos por el Cambio, decidió apoyar a Milei en el balotaje. “Desde ese día lo acompaño insistentemente. Está haciendo las cuestiones de fondo que en nuestro país muchas veces discutimos y nunca pasaron. Estamos en la mitad del camino, ojalá lo apoye la sociedad”, concluyó.

Lo más leído

1

Milei salió fuerte a bancar a Espert, tras su descargo: "Desmontó la inmunda operación del kirchnerismo"

2

Sturzenegger respaldó a Espert: "No es él quien debe explicar, sino Juan Grabois el que tiene que aportar pruebas"

3

Ante el repudio general, Milei suspendió la caminata en Santa Fe y siguió de largo rumbo a Paraná

4

"No voy a prestarme...": Espert evadió responder si recibió 200.000 dólares de Fred Machado

5

Javier Milei: "La economía se estaba recuperando hasta que los orcos comenzaron a romper todo"

Más notas de este tema

A los abrazos: el día que Milei compartió escenario con Fred Machado antes del escándalo

07/10/2025 - ARCHIVO

A los abrazos: el día que Milei compartió escenario con Fred Machado antes del escándalo

Tras la renuncia de Espert, Cristian Ritondo confesó que "era difícil hacer campaña con él"

07/10/2025 - DECLARACIONES

Tras la renuncia de Espert, Cristian Ritondo confesó que "era difícil hacer campaña con él"

La oposición rechazó el pedido de LLA para que se reimpriman las boletas tras la salida de José Luis Espert de la candidatura

07/10/2025 - DIPUTADOS

La oposición rechazó el pedido de LLA para que se reimpriman las boletas tras la salida de José Luis Espert de la candidatura

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.