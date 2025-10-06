Las razones por las que JP Morgan dejó de informar el Riesgo País en tiempo real: pasa a un esquema diario

JP Morgan decidió excluir los títulos argentinos del Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+), lo que implica que el Riesgo País dejará de medirse en tiempo real y pasará a actualizarse diariamente. Según confirmó el servicio de información financiera LSEG, ya no se reciben datos para el instrumento “Argentina EMBI+ Realtime JPM” desde la fecha informada de 2025, un movimiento que altera la referencia clave que siguen los mercados.

Sin un comunicado oficial de JP Morgan ni respuestas a la prensa, la reconfiguración del índice abre interrogantes sobre la transparencia y la comparabilidad de la señal de riesgo durante la campaña. El Riesgo País —la sobretasa respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos— pierde así su actualización minuto a minuto, mientras el Gobierno busca maquillar el costo financiero con atajos que poco dicen sobre la economía real.En el trasfondo, el cambio expone la fragilidad de la estrategia oficial: más ingeniería de indicadores que política productiva y de ingresos. Con un EMBIGD más “permisivo” y sin tickers en tiempo real, el mercado podrá ver menos ruido intradiario, pero las necesidades de dólares, la recesión y el deterioro social no se corrigen con cosmética estadística.