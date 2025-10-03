03.10.2025 / DEUDA EXTERNA

Señal de Georgieva: el FMI coordina otro amplio salvataje para sostener el plan de Milei

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, expuso desde Washington una coordinación política y financiera con Scott Bessent —asesor de Donald Trump— para respaldar las reformas del Gobierno. En el menú aparece el uso de las tenencias de DEG de Estados Unidos, un gesto que blanquea el auxilio externo mientras crece la presión cambiaria local.






“Muy buena llamada con @SecScottBessent sobre la coordinación del apoyo a las reformas integrales de Argentina”, escribió Georgieva en X. La referencia a Bessent, posible futuro secretario del Tesoro si Trump gana, opera como mensaje a dos puntas: bendición del establishment financiero y señal de que la estrategia oficial depende del anclaje político de Washington.

En la misma publicación, la titular del Fondo precisó el alcance del guiño: “Discutimos los amplios planes de Estados Unidos para la asistencia financiera, incluido el uso de las tenencias estadounidenses de DEG”. Los Derechos Especiales de Giro son el activo de reserva del FMI; su eventual utilización por parte de EE.UU. para asistir a la Argentina implicaría una inyección extraordinaria que busca calmar la sed de dólares y respaldar el esquema cambiario bajo presión.

El apoyo llega cuando el Ejecutivo interviene con ventas a cuenta del Tesoro y el mercado descuenta más cobertura. Para el universo financiero, la coordinación FMI–EE.UU. no solo ordena expectativas: también condiciona la hoja de ruta de Milei, que ata su programa a metas y ritmos que impone el prestamista, mientras la economía real acusa el ajuste.

“Espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días”, cerró Georgieva. El tramo que sigue definirá si el “amplio” paquete se traduce en desembolsos efectivos y en qué términos: el alivio de corto plazo que pide la mesa de dinero y las exigencias que pagará la calle.

