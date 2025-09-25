Derrotado por el socialismo: la imagen de Milei quedó por debajo de Sheimbaum, Orsi y Lula Da Silva

El presidente Javier Milei enfrenta un contexto de "desgaste presidencial" en Argentina, con un nivel de aprobación del 42% frente a un 53% de desaprobación, según advirtió el ranking Imagen del Poder perteneciente al Directorio Legislativo para julio-septiembre de 2025. El informe señala que, al inicio de su mandato, Milei contaba con un respaldo del 51%, cifra que fue cayendo paulatinamente a lo largo del tiempo.En la región, Claudia Sheimbaum lidera la lista de imagen presidencial con un 67% de aprobación, seguida por Yamandú Orsi y Lula Da Silva, ambos con un 48%, mientras que Daniel Noboa alcanza un 47% y el mandatario argentino, quedó en quinto puesto. “Dentro de este panorama, Javier Milei y Gabriel Boric presentan signos de desgaste presidencial en contextos electorales”, indica el informe.El documento, que se basa en encuestas de aproximadamente 100 consultoras y centros de estudio de 18 países latinoamericanos, detalla que la evolución de la imagen de Milei muestra fluctuaciones, con periodos donde la aprobación y desaprobación se acercaban, pero en la última medición la última superó ampliamente al respaldo. Esto refleja un cambio significativo en la percepción de la ciudadanía argentina hacia el mandatario libertario.Entre enero y marzo de 2025, la aprobación de Milei se ubicó en 45%, mientras que el rechazo alcanzó el 49%. Dicha tendencia se repitió en los bimestres siguientes, aunque en el último trimestre su imagen descendió progresivamente hasta alcanzar el 53% de la desaprobación, es decir, más de la mitad de la población.