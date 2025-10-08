08.10.2025 / JUDICIALES

Procesaron a Héctor Guerrero, el gendarme que le disparó a Pablo Grillo

La sentencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de la Capital Federal entendió que además del disparo contra Pablo, Guerrero disparó otras cinco veces de manera prohibida.



El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de Capital Federal procesó este martes a Héctor Guerrero, el gendarme que disparó de manera prohibida el cartucho de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo el 12 de marzo pasado, durante una manifestación en defensa de los jubilados frente al Congreso Nacional en Buenos Aires.

El fallo, firmado por la jueza María Servini, determinó que Guerrero cometió los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas, agravados por su condición de miembro de una fuerza de seguridad.

El Juzgado señaló además que, más allá del disparo que hirió a Grillo, Guerrero efectuó otros cinco disparos de manera prohibida. En consecuencia, se ordenó el embargo de sus bienes.

La causa se suma a un historial de investigaciones sobre el accionar de fuerzas de seguridad durante manifestaciones, en un contexto marcado por el debate sobre el uso de la fuerza y la protección de la prensa.

