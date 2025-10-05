05.10.2025 / ENCUESTA

Encuesta sobre Espert: pocos creen que es inocente, pocos le cree la explicación y el 63% quiere que renuncie

Un 71,4% tiene imagen negativa de José Luis Espert y sólo 21,6% cree que “Espert es inocente”. Para el 76,3% el escándalo impacta negativamente en el Gobierno; 68,6% no le cree su defensa pública y 62,9% opina que debería renunciar a la candidatura.




La imagen del gobierno de Milei sigue erosionandose y puntualmente la de su candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, aún más. Según el relevamiento de Zuban & Córdoba, el “caso Espert” dejó de ser un problema personal para convertirse en un cisne negro que atraviesa al oficialismo libertario. La foto de opinión es lapidaria: 71,4% de imagen negativa contra apenas 26,4% positiva, con márgenes mínimos de “no sabe/no conoce”.

La credibilidad del descargo público del diputado tampoco zafa: 68,6% lo considera “no creíble” y sólo 27,9% le otorga crédito. En la misma línea, apenas 21,6% adhiere a la afirmación “Espert es inocente”, dato que confirma que el relato defensivo no logra cuajar fuera de la tribuna propia.

El ruido ya salpica a la Casa Rosada: 76,3% de los consultados evalúa que lo que ocurre con Espert tiene impacto negativo sobre el gobierno de Javier Milei, frente a un exiguo 14% que ve un efecto positivo. Además, 62,9% sostiene que Espert debería renunciar a su candidatura, contra 30,4% que preferiría que la mantenga.

La conclusión política es evidente: el caso desnuda el doble estándar del discurso anticasta y pega en el corazón del oficialismo. Con la economía en recesión y el dólar desbocado, la sociedad muestra poco margen para escándalos de financiamiento y vínculos turbios: la ola en contra ya no sólo arrastra a Espert, también desgasta al propio Milei.

