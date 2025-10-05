Encuesta sobre Espert: pocos creen que es inocente, pocos le cree la explicación y el 63% quiere que renuncie

La imagen del gobierno de Milei sigue erosionandose y puntualmente la de su candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, aún más. Según el relevamiento de Zuban & Córdoba, el “caso Espert” dejó de ser un problema personal para convertirse en un cisne negro que atraviesa al oficialismo libertario. La foto de opinión es lapidaria: 71,4% de imagen negativa contra apenas 26,4% positiva, con márgenes mínimos de “no sabe/no conoce”.

El ruido ya salpica a la Casa Rosada: 76,3% de los consultados evalúa que lo que ocurre con Espert tiene impacto negativo sobre el gobierno de Javier Milei, frente a un exiguo 14% que ve un efecto positivo. Además, 62,9% sostiene que Espert debería renunciar a su candidatura, contra 30,4% que preferiría que la mantenga.La conclusión política es evidente: el caso desnuda el doble estándar del discurso anticasta y pega en el corazón del oficialismo. Con la economía en recesión y el dólar desbocado, la sociedad muestra poco margen para escándalos de financiamiento y vínculos turbios: la ola en contra ya no sólo arrastra a Espert, también desgasta al propio Milei.