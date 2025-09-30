El prontuario de Fred Machado, el narco vinculado con José Luis Espert

El empresario Federico “Fred” Machado enfrenta una batería de causas en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude financiero. En el Distrito Este de Texas lo acusan de conspirar para fabricar y distribuir cocaína, blanquear capitales y cometer fraude, entre otros delitos, que según la carátula judicial involucran “350 millones de dólares en actividad criminal”. En el expediente aparecen como cabecillas él y Debbie Mercer Erwin, condenada a 16 años de prisión, además de una presunta conexión con el cartel de Sinaloa, liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.
De acuerdo a una nota de Página 12, Machado, detenido en su casa de Viedma con prisión domiciliaria, también acumula otra condena en el Distrito Sur de Florida: la jueza Beth Bloom lo sentenció a pagar 179 millones de dólares a 22 víctimas de un esquema Ponzi basado en la venta fraudulenta de aviones. Según el fallo, el financista vendía un mismo avión a distintas personas y retenía los depósitos en garantía. Los investigadores estiman que parte de ese dinero se desvió a la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019.
El diputado libertario intentó despegarse del escándalo. Primero negó haber recibido aportes de Machado y los vuelos privados valuados en 350.000 dólares; luego admitió una transferencia de 200.000 dólares, que justificó como un “adelanto por asesoría” a una empresa guatemalteca del propio Machado, Minas del Pueblo. Pero esa firma también aparece en la causa texana por narcotráfico y lavado, con vínculos con una pista de aterrizaje usada para el tráfico de drogas.
El caso salpica al oficialismo: la Corte Suprema tiene desde 2022 el pedido de extradición con dictamen favorable del procurador Eduardo Casal, pero lleva más de tres años sin resolverlo. En paralelo, Machado habría intentado contratar al exdiputado Jorge Yoma para que hiciera lobby ante el máximo tribunal, propuesta que fue rechazada.
Cabe recordar que en Argentina, Espert enfrenta dos causas judiciales: una en Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mangano, por presunto financiamiento narco y lavado de dinero; y otra en San Isidro, impulsada por Juan Grabois, que investiga la transferencia de los 200.000 dólares. En ambos expedientes se rastrean los 36 vuelos realizados con los aviones de Machado durante la campaña 2019.