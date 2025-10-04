Espert se quebró en vivo mientras intentaba reforzar su defensa del narcoescándalo

#Defensa | José Luis Espert buscó defenderse nuevamente de las acusaciones en su contra por el vínculo con Fred Machado. En diálogo con Radio Mitre, el diputado quebró en llanto. pic.twitter.com/1wXBsKWXnu — Política Argentina (@Pol_Arg) October 4, 2025

El diputado y candidato oficialista José Luis Espert se quebró este sábado durante una entrevista radial al referirse al escándalo que lo involucra con el empresario Fred Machado, acusado por la justicia de Estados Unidos de liderar una red de narcotráfico. “Mi lado afectivo está roto, pero el dolor me anima a seguir batallando y pelear más”, declaró en diálogo ocn Radio Mitre.Y en esa línea, agregó: "Mentalmente estoy con todo, pero por dentro estoy roto por el estrago que el hijo de put... de Grabois hizo con mi nombre y con el de mi familia”, dijo, antes de quebrarse al aire.En línea con el video que usó en primer lugar para defenderse, nuevamente intentó minimizar las dudas expresadas por algunos funcionarios del Gabinete como Patricia Bullrich, Guillermo Francos y Manuel Adorni, y aseguró que su respaldo político proviene directamente del jefe de Estado. “Con el apoyo del Presidente es suficiente”, afirmó.El economista explicó que se reunió con Milei en Olivos, y que en ningún momento se habló de bajar su candidatura.“Ayer por la noche estuvimos junto con él, y ni tanto yo le presenté mi renuncia ni él me la pidió”, sostuvo.En su defensa, Espert apeló a la misma estrategia, insistiendo en que los pagos que recibió de Machado se debieron a un contrato por asesoramiento económico previo a la pandemia. “La empresa Minas del Pueblo firmó conmigo un contrato para reestructurar su deuda. Parte de ese contrato la cobré en 2020, y cuando supe que era narco, ni en pedo quería cobrar ningún mango más”, explicó. Asimismo, reiteró que los 200 mil dólares fueron depositados “en una cuenta declarada en Estados Unidos” y que no devolvió el dinero porque “había hecho una parte gorda del trabajo”.“Yo no tenía idea de que podría estar involucrado en esas cosas. Usé su avión 18 veces, pensé que era intachable y después me enteré de lo que había hecho”, enfatizó, y reforzando la negativa, añadió: “Pequé de ingenuo y confié”.“Seguiremos a pesar del linchamiento mediático”, aseguró, y volvió a apuntar contra la oposición: “Detrás de esto están los orcos y los que transformaron al país en una villa miseria”, cerró el candidato de Milei en Provincia de Buenos Aires.