06.10.2025 / LLA ACUMULA PROBLEMAS

Denuncian a Javier Milei por abuso de autoridad al decir que él decidió que Cristina Kirchner vaya presa

La denuncia penal fue impulsada por los abogados Gregorio Dalbón y Valeria Carreras, luego de que el libertario admitiera en una entrevista televisiva que decidió la detención de la expresidenta. Los letrados lo acusan de violar la independencia judicial y de invadir facultades de otro poder del Estado.




El presidente Javier Milei suma complicaciones, esta vez, por haber dicho al aire en una entrevista con Luis Majul que "tomó la decisión" de que Cristina Fernández de Kirchner fuera encarcelada. La frase le valió dos denuncias penales por abuso de autoridad e intromisión en la justicia y generó repudio en el ámbito judicial y político por implicar una posible admisión de injerencia del Poder Ejecutivo en decisiones de los tribunales.

Según pudo conocer Ámbito, una de las denuncias fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien pidió la indagatoria del Presidente al considerar que sus palabras constituyen “una confesión de un acto de poder ilegal”. En su presentación, sostuvo que Milei “se coloca por encima de los jueces, violando el artículo 109 de la Constitución Nacional”, y que sus declaraciones “reafirman la existencia del lawfare” contra la expresidenta.

La segunda denuncia fue presentada por la abogada Valeria Carreras, quien también acusó al mandatario de “intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial”. Según la presentación, “es una barbaridad que en la Argentina el Presidente decida a quién meter preso o proscribir, por encima de la división de poderes y de las garantías constitucionales”. Ambas causas tramitarán en los tribunales federales de Comodoro Py.

De acuerdo con el escrito judicial, los denunciantes encuadraron los hechos en el delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 248 del Código Penal, que castiga a todo funcionario que “ilegalmente arrogare atribuciones que no le competen o ejerciere las propias en forma abusiva”. Dalbón señaló además que el reconocimiento público de Milei podría habilitar la revisión de la sentencia de la causa Vialidad, por tratarse de una posible admisión de influencia política sobre el proceso.

En esa causa, Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario tras haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. Los abogados sostienen que las palabras del Presidente “ponen en duda la legitimidad de la sentencia” y “revelan la subordinación del Poder Judicial a decisiones del Ejecutivo”. Ahora, se espera que en las próximas horas se definan los jueces que las instruirán.

Lo más leído

1

Milei salió fuerte a bancar a Espert, tras su descargo: "Desmontó la inmunda operación del kirchnerismo"

2

Sturzenegger respaldó a Espert: "No es él quien debe explicar, sino Juan Grabois el que tiene que aportar pruebas"

3

Ante el repudio general, Milei suspendió la caminata en Santa Fe y siguió de largo rumbo a Paraná

4

Javier Milei: "La economía se estaba recuperando hasta que los orcos comenzaron a romper todo"

5

"No voy a prestarme...": Espert evadió responder si recibió 200.000 dólares de Fred Machado

Más notas de este tema

La Libertad Avanza borró la cara de Espert de los spot de campaña tras renunciar a la candidatura

06/10/2025 - FUERA DE ESCENA

La Libertad Avanza borró la cara de Espert de los spot de campaña tras renunciar a la candidatura

Guillermo Francos sobre la renuncia de Espert: Se ve que reflexionó

06/10/2025 - DEFENSA

Guillermo Francos sobre la renuncia de Espert: Se ve que reflexionó

Espert desafió a Feinmann tras difundir un video que lo incrimina y ratificó su candidatura: No me bajo nada

04/10/2025 - COMPLICADO

Espert desafió a Feinmann tras difundir un video que lo incrimina y ratificó su candidatura: No me bajo nada

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.