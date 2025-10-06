06.10.2025 / ELECCIONES 2025

La advertencia de Malena Galmarini sobre Karen Reichardt: ¿La van a apretar para que renuncie?


La ex titular de AySA cruzó al candidato libertario que tomó el lugar de José Luis Espert y recordó que “le corresponde encabezar a la segunda de la lista”. Desde X, advirtió: “No te subas al pony todavía” y reclamó que sea la Justicia electoral la que ordene la nómina.





Malena Galmarini puso en el centro de la escena la discusión por la sucesión en la boleta de La Libertad Avanza tras la salida de José Luis Espert. En mensajes dirigidos a Diego Santilli, planteó que el primer lugar debe quedar para Karen Reichardt, la compañera inmediata en la nómina. “Diego, ya te conté que le corresponde a la segunda de la lista encabezar. ¿¡La van a apretar para que renuncie?! El narco hace bastante eso en otros países, por eso pregunto”, escribió, y remató: “No te subas al pony todavía”.

La dirigente peronista sostuvo que la controversia no debe saldarse a los empujones ni con maniobras de palacio. Señaló que, si persisten dudas, corresponde judicializar el diferendo: anoche “le había sugerido” a Santilli que, si tenía alguna duda, lo “discutían” en la Justicia y precisó que en este caso “no aplica género por género en el primero lugar” porque “no modifica la paridad de la lista”.

En esa línea, Galmarini enfatizó que cualquier corrimiento del primer casillero impacta en el resto de la nómina. “Si te mueven a vos, hay que mover toda la lista”, advirtió, aludiendo a la responsabilidad de la justicia electoral federal para ordenar el reemplazo y evitar un reacomodamiento discrecional que erosione la representación.

Con un posicionamiento consistente con las banderas históricas del movimiento nacional y popular, la ex titular de AySA cerró con un llamado a garantizar la participación femenina en todos los comicios: en estas elecciones y en todas, “es necesario” que haya mujeres, “más allá” de si le gusta, en particular, esta candidata “o no”. El mensaje apuntó de lleno a frenar cualquier intento de “apriete” y a resguardar la paridad frente a la improvisación libertaria.

