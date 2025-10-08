A contramano de lo que quería Milei, la Justicia Electoral decidió que Karen Reichhardt encabece la boleta libertaria

La Justicia Electoral resolvió este miércoles que Karina Vázquez, conocida como Karen Reichardt, será la cabeza de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, en rechazo del pedido del Gobierno para que Diego Santilli reemplazara a José Luis Espert. La decisión se da tras el dictamen de la fiscal Laura Roleta y la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla.

Ramos Padilla aceptó además la renuncia de Espert y de otras dos candidatas alineadas con él, Lucía Elizabeth Bernardoni y María Gabriela Gobea, pero declaró inconstitucional la aplicación del artículo 7 del Decreto 171/19 para sustituir al primer candidato de la lista.El fallo indica que la reglamentación del decreto sería válida para vacancias internas de la lista, pero no para el primer puesto, ya que su reemplazo no afecta la alternancia de género. Ramos Padilla recordó además precedentes de la Corte Suprema y la Cámara Nacional Electoral sobre la inconstitucionalidad de la aplicación de ese decreto para definir la cabeza de lista.Con la resolución, Reichardt encabeza la boleta, Santilli queda como segundo y Gladys Humenuk como tercera. La Justicia convocó a los apoderados de los partidos para discutir la reimpresión de boletas, aunque se descuenta que los votantes bonaerenses encontrarán la Boleta Única Papel ya impresa con Espert en primer lugar.La decisión judicial se produjo un día después del dictamen de la fiscal Roleta y tras las presentaciones de sectores opositores a la pretensión del Gobierno, como María Eugenia Talerico, Malena Galmarini y Unión Federal, quienes cuestionaron el corrimiento de nombres propuesto por LLA.El Gobierno ya anticipó que apelará la resolución y deberá ajustar su estrategia electoral, aceptando que la cabeza de lista será Reichardt y Santilli ocupará el segundo puesto, en un escenario que modifica sus planes de liderazgo dentro de la alianza.