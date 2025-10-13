Inestabilidad total: los ADRs saltan hasta 17% en la previa de la reunión de Milei con Trump

Los activos locales viven un lunes volátil: los ADRs argentinos avanzan hasta 17,2% encabezados por Edenor, seguidos por Grupo Supervielle (+13,6%), Central Puerto (+12,8%), Loma Negra (+9,1%) y BBVA (+7%). La plaza neoyorquina funciona a media máquina por el “Columbus Day”, mientras asoma la foto política que el mercado quiere: el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump previsto para el martes.
En Buenos Aires, el S&P Merval pasa a terreno positivo y sube 1,1% hasta las 1.946.545,91 unidades; medido en dólares asciende 1,9% a 1.363,5 puntos. Dentro del panel líder se destacan Metrogas (+6,9%), Transener (+5,1%), Banco de Valores (+4,3%) e YPF (+4%), con bajas de Aluar (-3,6%), Cresud (-3,6%) y BYMA (-3%). Es un rebote condicionado, con menor liquidez y precios sensibles a cualquier titular.
El telón de fondo combina señales externas y dependencia financiera: la primera intervención del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario local, la movida de Bessent y el anuncio del swap por u$s20.000 millones funcionan como respirador de corto plazo. En paralelo, el vínculo Bessent–Caputo vuelve a quedar en el centro de la escena, con Wall Street marcando la cancha de una economía que sufre ajuste, tasas altas y salarios por detrás.
Hay que señalar que el rally no despeja las preguntas de fondo: sostenibilidad de la deuda, consistencia del programa con el FMI y capacidad real de estabilizar precios y dólar sin actividad plena en Nueva York.