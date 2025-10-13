Inestabilidad total: los ADRs saltan hasta 17% en la previa de la reunión de Milei con Trump

Los activos locales viven un lunes volátil: los ADRs argentinos avanzan hasta 17,2% encabezados por Edenor, seguidos por Grupo Supervielle (+13,6%), Central Puerto (+12,8%), Loma Negra (+9,1%) y BBVA (+7%). La plaza neoyorquina funciona a media máquina por el “Columbus Day”, mientras asoma la foto política que el mercado quiere: el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump previsto para el martes.

El telón de fondo combina señales externas y dependencia financiera: la primera intervención del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario local, la movida de Bessent y el anuncio del swap por u$s20.000 millones funcionan como respirador de corto plazo. En paralelo, el vínculo Bessent–Caputo vuelve a quedar en el centro de la escena, con Wall Street marcando la cancha de una economía que sufre ajuste, tasas altas y salarios por detrás.