Violencia de LLA: un referente libertario atacó a una mujer durante un acto de campaña

Un puntero libertario de Quilmes atacó a golpes a una mujer que se manifestaba contra el gobierno de Javier Milei en el marco de una recorrida de campaña de Diego Santilli por esa ciudad del Conurbano sur. El agresor se identifica como Juan Carlos Gil, un abogado muy cercano a Osvaldo Daniel Rolón y quien encabezó la lista local de La Libertad Avanza en septiembre pasado.

Es Juan Carlos Gil. Un abogado lamentablemente matriculado en nuestro colegio. Vamos a hacer la denuncia correspondiente en el Tribunal de disciplina para que lo sancionen pic.twitter.com/39QDPYWCeo  Gastón Fragueiro (@gastonfragueiro) October 13, 2025

Mientras la comitiva de Santilli transitó por la zona céntrica, un grupo de vecinos se ubicó en la vereda de enfrente para expresar su rechazo al gobierno. Al advertir la protesta, Gil se cruzó alterado y lanzó golpes de puño contra una manifestante que reclamaba pacíficamente contra la presencia de la comitiva en el lugar.En el video y los testimonios que circulan, se escucha a Gil decir antes de agredir: "Te voy a cagar a trompadas, andate a Cuba hija de puta". La escena generó indignación entre los presentes y reavivó el debate sobre la violencia política y la tolerancia de los grupos afines al gobierno en actos públicos.