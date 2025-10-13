13.10.2025 / QUILMES

Violencia de LLA: un referente libertario atacó a una mujer durante un acto de campaña



Durante una recorrida de campaña de Diego Santilli por el centro de Quilmes, un dirigente cercano a La Libertad Avanza agredió físicamente a una vecina que se manifestaba en contra del gobierno de Javier Milei.




Un puntero libertario de Quilmes atacó a golpes a una mujer que se manifestaba contra el gobierno de Javier Milei en el marco de una recorrida de campaña de Diego Santilli por esa ciudad del Conurbano sur. El agresor se identifica como Juan Carlos Gil, un abogado muy cercano a Osvaldo Daniel Rolón y quien encabezó la lista local de La Libertad Avanza en septiembre pasado.



Mientras la comitiva de Santilli transitó por la zona céntrica, un grupo de vecinos se ubicó en la vereda de enfrente para expresar su rechazo al gobierno. Al advertir la protesta, Gil se cruzó alterado y lanzó golpes de puño contra una manifestante que reclamaba pacíficamente contra la presencia de la comitiva en el lugar.

En el video y los testimonios que circulan, se escucha a Gil decir antes de agredir: "Te voy a cagar a trompadas, andate a Cuba hija de puta". La escena generó indignación entre los presentes y reavivó el debate sobre la violencia política y la tolerancia de los grupos afines al gobierno en actos públicos.

La agresión dejó una sensación de alarma en el centro quilmeño y puso en evidencia la magnitud del conflicto social que atraviesa la campaña, con episodios de intimidación que, según vecinos, ya venían escalando en distintos puntos del conurbano.

