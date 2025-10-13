Mayra Mendoza cruzó a Santilli y condenó la agresión a una jubilada en Quilmes

La intendenta Mayra Mendoza se pronunció este domingo sobre el episodio de violencia ocurrido en el centro de Quilmes, cuando el abogado libertario Juan Carlos Gil golpeó a una mujer que protestaba pacíficamente contra la presencia de Diego Santilli. “La que te faltaba, @diegosantilli. De pegarle a una jubilada no se vuelve”, expresó la jefa comunal en su cuenta de X.

En su publicación, Mendoza señaló que Santilli, “rodeado de violentos y cobardes como @JMilei, @jlespert y toda esa lacra de regalados del PRO a LLA”, compartía un café en un bar céntrico cuando “uno de ellos, el abogado Juan Gil, salió, cruzó la calle y al grito de ‘zurda, te voy a cagar a trompadas’ fue directo a pegarle a una mujer jubilada que se manifestaba pacíficamente sobre la vereda de enfrente”.La víctima, identificada como Mabel, fue atendida en un dispensario municipal tras recibir el golpe. “Ustedes tienen responsabilidad de gobierno. Tienen que dar resultados positivos para la gente y responder sobre sus vínculos narcos y con estafadores como Cositorto, que aseguró haber financiado tu campaña, @diegosantilli”, apuntó la intendenta.