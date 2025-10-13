Oficial: Diego Santilli encabeza la lista de LLA en Provincia

Tras la resolución de la Cámara Electoral, el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla adecuó y oficializó las listas de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires con Diego Santilli a la cabeza.
El juez había resuelto que en reemplazo de José Luis Espert debía ir Karen Celia Vázquez, más conocida como Karen Reichardt, pero la Cámara Electoral revocó esa decisión y consideró que Santilli debía encabezar la lista.
La postura del juez Alejo Ramos Padilla había sido compartida por el fiscal electoral Ramiro González y los apoderados de los partidos de la oposición.
Recordó que su decisión fue “coincidente” con todas las partes intervinientes y del Ministerio Público Fiscal en todas las instancias, “en línea con los compromisos constitucionales e internacionales del Estado Argentino en materia de igualdad de género”.
El magistrado volvió a defender su interpretación, pero cumplió con lo ordenado por la Cámara que dispuso la adecuación de la lista de candidatos.
EL ORDEN DE LA LISTA
DE CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES TITULARES:
- SANTILLI DIEGO CESAR
- VAZQUEZ KARINA CELIA
- PAREJA SEBASTIAN MIGUEL
- HUMENUK GLADYS NOEMI
- CARRANCIO ALEJANDRO ANGEL
- LONGO JOHANNA SABRINA
- FINOCCHIARO ALEJANDRO OSCAR
- NIVEYRO MIRIAM DEL CARMEN
- FIGLIUOLO SERGIO DANIEL
- CASTELNUOVO GISELLE
- GARCIA ALVARO
- DE SENSI MARIA FLORENCIA
- OJEDA JOAQUIN PATRICIO
- GONZALEZ ESTEVARENA MARIA LUISA 15. URIEN HERNAN
- VERA ANDREA FERNANDA
- SANCHEZ WRBA JAVIER
- TAMAGNO ANA VALERIA
- TORRES RUBEN DARIO
- LEON ESPINOSA MARTINA DANIELA
- SAAVEDRA MARIO OSMAR
- LERIN BARBARA PATRICIA
- FERREYRA HUGO ALBERTO
- CONTE SUSANA GABRIELA
- SALABERREN IGNACIO ROBERTO
- CAVALLINI ROXANA ELIZABET MIRNA
- CREUS EDUARDO HUGO
- WIDE MIRTA NARZI
- SELEM DAMIAN ANDRES
- GARCIA KARINA GABRIELA
- GREEN LUIS ENRIQUE
- CANEGALLO PAULA BEATRIZ
- IMPERATORI MAURICIO
- BELEN MARIA ALEJANDRA
- DI FABIO ENZO NICOLÁS
CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES:
- POSO MARIA SOLEDAD
- PAOLUCCI RODOLFO JOSE
- POZZONI DANIELA IRMA ISABEL
- SACCANI DARIO EZEQUIEL
- MORONI GRICELDA ADRIANA
- FINOCCHIO ALEJANDRO GABRIEL