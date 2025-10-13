Oficial: Diego Santilli encabeza la lista de LLA en Provincia

Tras la resolución de la Cámara Electoral, el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla adecuó y oficializó las listas de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires con Diego Santilli a la cabeza.El juez había resuelto que en reemplazo de José Luis Espert debía ir Karen Celia Vázquez, más conocida como Karen Reichardt, pero la Cámara Electoral revocó esa decisión y consideró que Santilli debía encabezar la lista.La postura del juez Alejo Ramos Padilla había sido compartida por el fiscal electoral Ramiro González y los apoderados de los partidos de la oposición.Recordó que su decisión fue “coincidente” con todas las partes intervinientes y del Ministerio Público Fiscal en todas las instancias, “en línea con los compromisos constitucionales e internacionales del Estado Argentino en materia de igualdad de género”.El magistrado volvió a defender su interpretación, pero cumplió con lo ordenado por la Cámara que dispuso la adecuación de la lista de candidatos.- SANTILLI DIEGO CESAR- VAZQUEZ KARINA CELIA- PAREJA SEBASTIAN MIGUEL- HUMENUK GLADYS NOEMI- CARRANCIO ALEJANDRO ANGEL- LONGO JOHANNA SABRINA- FINOCCHIARO ALEJANDRO OSCAR- NIVEYRO MIRIAM DEL CARMEN- FIGLIUOLO SERGIO DANIEL- CASTELNUOVO GISELLE- GARCIA ALVARO- DE SENSI MARIA FLORENCIA- OJEDA JOAQUIN PATRICIO- GONZALEZ ESTEVARENA MARIA LUISA 15. URIEN HERNAN- VERA ANDREA FERNANDA- SANCHEZ WRBA JAVIER- TAMAGNO ANA VALERIA- TORRES RUBEN DARIO- LEON ESPINOSA MARTINA DANIELA- SAAVEDRA MARIO OSMAR- LERIN BARBARA PATRICIA- FERREYRA HUGO ALBERTO- CONTE SUSANA GABRIELA- SALABERREN IGNACIO ROBERTO- CAVALLINI ROXANA ELIZABET MIRNA- CREUS EDUARDO HUGO- WIDE MIRTA NARZI- SELEM DAMIAN ANDRES- GARCIA KARINA GABRIELA- GREEN LUIS ENRIQUE- CANEGALLO PAULA BEATRIZ- IMPERATORI MAURICIO- BELEN MARIA ALEJANDRA- DI FABIO ENZO NICOLÁS- POSO MARIA SOLEDAD- PAOLUCCI RODOLFO JOSE- POZZONI DANIELA IRMA ISABEL- SACCANI DARIO EZEQUIEL- MORONI GRICELDA ADRIANA- FINOCCHIO ALEJANDRO GABRIEL