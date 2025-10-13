Alta expectativa por el encuentro de Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca

El presidente Javier Milei emprendió este lunes un nuevo viaje a Estados Unidos con una agenda que incluye, primordialmente, un encuentro con su homólogo, Donald Trump, para discutir un posible apoyo financiero para Argentina.El mandatario viajaba este lunes por la noche rumbo a Washington, y se esperaba que en la madrugada del martes, alrededor de la 01:50, se dirigiera a la Blair House, la prestigiosa residencia oficial reservada para los huéspedes del presidente estadounidense.Estaba previsto que el primer mandatario argentino participe de una ceremonia en homenaje a Charlie Kirk, el activista de ultraderecha asesinado el pasado 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos, mientras daba una charla al aire libre.El mandatario partió acompañado por una comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. En la capital estadounidense ya se encontraban el canciller Gustavo Werthein, el embajador argentino, Alejandro "Alec" Oxenford, y el asesor presidencial Santiago Caputo.En tanto, la expectativa está centrada en la esperada audiencia entre los dos presidentes en el Salón Oval de la Casa Blanca, que se venía negociando por la diplomacia de ambos países desde hacía varios meses. Se concretará en el contexto del reciente apoyo financiero acordado con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para estabilizar la situación cambiaria de la Argentina y que fue calificado por el propio Milei como "histórico".Martes 14 de octubre01:50hs - Arribo del presidente a la Blair House.12hs - El presidente Milei se presentará en la Casa Blanca, donde saludará a su par norteamericano, Donald Trump, y firmará el libro de honor. Luego mantendrá una reunión con Trump.12:45hs - Almuerzo de trabajo en honor al presidente Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense.13:45hs - Despedida al presidente Milei, a cargo del presidente Trump.17hs - Participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk (a confirmar).Horario a confirmar - Firma del Libro de Visitas de la Blair House y fotografía con el personal de la Casa de Huéspedes.22hs - Partida del vuelo especial que llevará al presidente de regreso a la Argentina.Miércoles 15 de octubre8hs - Arribo del presidente a la Ciudad de Buenos Aires.