14.10.2025 / ELECCIONES 2025

Las piruetas de Karen Reinchardt para explicar el voto a La Libertad Avanza sin mencionar a José Luis Espert

En las últimas horas, la conductora protagonizó un video que se publicó en redes sociales dónde explica cómo votar con la Boleta Única de Papel.


Karen Reinchardt, quien encabeza la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert por sus vínculos con el empresario narco Fred Machado; explicó cómo votar con la nueva boleta única de papel (BUP), pero omitió nombrar a su compañero de fórmula.

En las últimas horas, la conductora protagonizó un video que se publicó en redes sociales dónde explica cómo votar con la Boleta Única de Papel (BUP): "Queridos bonaerenses, esta es la boleta. Miren todos los partidos políticos, pero ojo, porque hay muchos que dicen 'Libertad’', pero primero está La Libertad Avanza”, expresa con la papeleta en mano.

"El cuadradito que está acá es donde tienen que poner la cruz, tilde o una rayita, pero ojo, con una birome que no sea indeleble. Que no te dé la birome el presidente de mesa, por las dudas", agrega, dando detalles acerca de cómo identificar al partido violeta pero haciendo un gran esfuerzo por "despegarse" de José Luis Espert .

