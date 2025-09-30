14.10.2025 / PLAN DE LUCHA

Tras una fracasada negociación, aeronáuticos anticiparon una medida de fuerza para las próximas semanas

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas confirmó una asamblea para el viernes 24 de octubre en Aeroparque, lo que podría complicar decenas de vuelos de Aerolíneas Argentinas durante la mañana.




La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) ratificó la realización de una asamblea el próximo viernes 24 de octubre, luego del fracaso de una nueva instancia de negociación con Aerolíneas Argentinas. La medida de fuerza, que se extenderá entre las 6:00 y las 10:00, afectará directamente a los vuelos programados en el Aeroparque Jorge Newbery durante una de las franjas de mayor actividad del día.

En un comunicado, el gremio denunció la “postura intransigente” de la empresa estatal, al sostener que no hubo respuestas satisfactorias a sus reclamos. La asamblea se definió tras una reunión previa en la que no se lograron avances y los trabajadores insistieron en la actualización salarial, mejoras en la dotación de personal y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo.

Desde el sindicato advirtieron que la modalidad elegida busca visibilizar el conflicto, ya que el horario matutino garantiza un fuerte impacto operativo. Se prevé que la protesta provoque demoras y cancelaciones en los vuelos de Aerolíneas Argentinas, afectando a miles de pasajeros que inicien sus viajes de fin de semana.

La protesta gremial podría generar un efecto dominó durante toda la jornada, incluso después de finalizada la asamblea, debido al reordenamiento de los servicios. En caso de no haber respuestas de la empresa, no se descartan nuevas medidas en los próximos días.

