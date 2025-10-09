Milei le regaló una carta a Trump en la Casa Blanca: qué dice

El presidente Javier Milei le entregó una carta enmarcada a su par de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del encuentro que mantuvieron este martes en la Casa Blanca, en el que el líder norteamericano le ratificó su apoyo, a menos de dos semanas de las elecciones legislativas.La carta que le regaló Milei al mandatario estadounidense fue escrita por los familiares de Eitan Horn y de los hermanos Ariel y David Cunio, los rehenes secuestrados por Hamás y luego liberados."Estimado Presidente Trump: Le escribimos hoy con el corazón desbordando de alegría. Después de 738 días de oscuridad y sufrimiento, nuestros seres queridos -Eitan Horn y David y Ariel Cunio- hoy están en casa. Después de tanto dolor e incertidumbre, este día se siente como un milagro", señalaron en la misiva."Finalmente podemos volver a respirar. Usted nos devolvió la luz que creíamos perdida. Reunió a nuestra familia y restauró nuestra esperanza. Somos orgullosos ciudadanos argentinos. Nuestras raíces están en Argentina, nuestras vidas en Israel, pero nuestros corazones pertenecen a ambas naciones que permanecieron unidas en valores y amistad. En este momento de reencuentro, sentimos más que nunca la fuerza de ese vínculo", agregaron.No obstante, no dejaron de mencionar los cuerpos de los rehenes que aún no fueron devueltos por Hamas: “Le pedimos que continúe su misión hasta que los caídos sean repatriados para su sepultura, y hasta que Lior Rudaeff, nuestro compatriota argentino, y el resto de los rehenes regresen a sus hogares”.“Usted nos devolvió a nuestra familia. Nos devolvió la fe en la vida. Por eso, llevaremos su nombre en nuestros corazones para siempre. Con gratitud inmensa y admiración”, cerró la carta.