Piden indagar a Bullrich por presunta vinculación con la trama narco de Fred Machado

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich,, investigado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.Las investigaciones avanzan sobre los aportes de los dueños de Lácteos Vidal, quienes habrían realizado operaciones por tres millones de dólares con la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada a Machado. Desde esa misma empresa salieron los 200.000 dólares que José Luis Espert recibió en 2020. Además, los propietarios de la láctea, figuran como aportantes a la campaña presidencial de Bullrich en 2023, cuando aún competía por Juntos por el Cambio.La denuncia presentada por trabajadores despedidos de Lácteos Vidal en 2022 pide investigar posibles nexos con “operaciones de narcotráfico internacional” y “triangulación de fondos ilícitos”. Según trascendió por Página 12, los empleados también señalaron que la empresa habría realizado escisiones societarias para desviar fondos hacia otras firmas controladas por los mismos dueños, en perjuicio de las deudas laborales que mantienen con los veinte empleados cesanteados.La Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (Atilra) presentó ante el juez laboral José Ignacio Ramonet documentación periodística y fragmentos del expediente que se tramita en Texas, donde Machado figura como principal investigado. En esos papeles se registran transferencias millonarias entre cuentas ligadas a Machado y su socia Debra Lynn Erwin Mercer, condenada a 16 años de prisión, y Alejandra Bada Vázquez, directora de Lácteos Vidal junto a su hermano Vidal Bada Vázquez.En un comunicado, Atilra señaló además aportes de Lácteos Vidal a Bullrich en 2023, lo que “refuerza la sospecha de triangulación de fondos de origen ilícito hacia la política argentina”. En paralelo, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman presentó una denuncia ante el juzgado electoral de María Servini para que se investiguen los aportes a la campaña de Bullrich.