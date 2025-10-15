Crece la desconfianza a Milei entre su electorado del balotaje 2023: baja la aprobación y se debilita su núcleo duro

De acuerdo al relevamiento, el 60,7% de los argentinos considera negativa la situación económica del país, frente a un escaso 21,7% que la califica como positiva. Además, tres de cada cuatro encuestados (73,7%) afirman que sus ingresos no alcanzan para cubrir la inflación, una problemática que sigue siendo el eje del malestar social.

El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, correspondiente a octubre de 2025, registró una tendencia que inquieta al oficialismo: la pérdida de confianza en Javier Milei dentro de su propio electorado.La consultora destaca que la imagen general del mandatario se compone "de un 35,5% de opiniones positivas y un 59,9% de negativas”, un diferencial de más de 24 puntos que refleja un creciente desgaste político. La caída es más pronunciada entre los sectores independientes y moderados que lo acompañaron en 2023, lo que indica una erosión en su base de apoyo más blanda.En el plano económico, el pesimismo domina las percepciones.Otro dato relevante apunta al descrédito sobre las cifras oficiales:El estudio también midió el respaldo al acuerdo de asistencia del Tesoro de Estados Unidos., y solo el 37,3% la aprobó. Este rechazo crece entre los votantes opositores, pero también aparece en parte de la base libertaria, que teme un condicionamiento político a la soberanía económica.Cabe mencionar que, en materia de imagen política, el gobernador bonaerense Axel Kicillof consolida una recuperación: su valoración positiva asciende a 43,9%, mientras la negativa se reduce al 48,5%.De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, la tendencia se refleja en las urnas., seguida por Provincias Unidas (5,7%) y el Frente de Izquierda (3,3%). Con un 6,4% de indecisos, el escenario anticipa un comicio donde el humor económico y la desconfianza hacia la gestión presidencial serán factores decisivos.