Alarmante: más de 18 mil empresas cerraron desde que gobierna Milei

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que durante los primeros veinte meses de gestión de Javier Milei se destruyeron 253.728 empleos registrados y desaparecieron 18.083 empresas. Según indicó el informe, esto equivale a 30 firmas y 416 trabajadores menos por día desde el inicio de la administración de La Libertad Avanza.

El documento elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) indica que el derrumbe empresarial se concentró en Transporte y almacenamiento, con 4.468 empleadores menos, seguido por Comercio (-3.131) y Servicios inmobiliarios (-2.829). La industria manufacturera y la construcción también registraron bajas significativas.En cuanto al empleo registrado, la Construcción lidera la pérdida con 83.800 puestos menos, mientras que la Administración pública perdió 75.400 y Transporte y almacenamiento 55.200. El CEPA destaca que la contracción en la construcción alcanza el 17,6% y en transporte supera el 10%, reflejando un retroceso generalizado.El informe también detalla que, aunque el 99,6% de las firmas cerradas fueron pymes, las grandes empresas absorbieron la mayor parte de la pérdida laboral:Para el CEPA, los datos muestran un achicamiento del tejido empresarial y del empleo formal en casi todos los sectores económicos. En dicho sentido, economistas del centro advirtieron que esta tendencia “refleja un deterioro sostenido del entramado empresarial” y evidencia el costo social del programa de ajuste aplicado por el gobierno libertario.