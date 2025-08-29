16.10.2025 / SECTOR EN CRISIS

Alarmante: más de 18 mil empresas cerraron desde que gobierna Milei

Un informe del CEPA revela que entre noviembre de 2023 y julio de 2025 se perdieron 253.728 puestos de trabajo y cerraron 18.083 empresas, con los sectores de transporte, construcción e industria entre los más afectados.




El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que durante los primeros veinte meses de gestión de Javier Milei se destruyeron 253.728 empleos registrados y desaparecieron 18.083 empresas. Según indicó el informe, esto equivale a 30 firmas y 416 trabajadores menos por día desde el inicio de la administración de La Libertad Avanza.

El documento elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) indica que el derrumbe empresarial se concentró en Transporte y almacenamiento, con 4.468 empleadores menos, seguido por Comercio (-3.131) y Servicios inmobiliarios (-2.829). La industria manufacturera y la construcción también registraron bajas significativas.



En cuanto al empleo registrado, la Construcción lidera la pérdida con 83.800 puestos menos, mientras que la Administración pública perdió 75.400 y Transporte y almacenamiento 55.200. El CEPA destaca que la contracción en la construcción alcanza el 17,6% y en transporte supera el 10%, reflejando un retroceso generalizado.

El informe también detalla que, aunque el 99,6% de las firmas cerradas fueron pymes, las grandes empresas absorbieron la mayor parte de la pérdida laboral: “el 65% del total. En números, las empresas con más de 500 trabajadores redujeron su plantilla un 3,5%, mientras que las más chicas lo hicieron en 1,7%”.



Para el CEPA, los datos muestran un achicamiento del tejido empresarial y del empleo formal en casi todos los sectores económicos. En dicho sentido, economistas del centro advirtieron que esta tendencia “refleja un deterioro sostenido del entramado empresarial” y evidencia el costo social del programa de ajuste aplicado por el gobierno libertario. 


Lo más leído

1

Si Milei pierde no seremos generosos con Argentina: la amenaza política de Trump

2

Según Virginia Gallardo antes de Milei había 56 millones de pobres, 10 millones más que los habitantes de Argentina

3

Sigue el escándalo narco: la conexión de Fred Machado que salpica a Patricia Bullrich y compañia

4

A 80 años del 17 de octubre, seguidores de Cristina convocan a una caravana

5

"Listo, me voy": furia e interna libertaria con Sturzenegger porque no pudo responderle a Recalde

Más notas de este tema

La actividad industrial se enfría y afecta principalmente al sector textil, metalúrgico y de construcción

17/09/2025 - CRISIS

La actividad industrial se enfría y afecta principalmente al sector textil, metalúrgico y de construcción

Desde que asumió Milei, más de 15 mil empresas cerraron sus puertas

03/09/2025 - CRISIS

Desde que asumió Milei, más de 15 mil empresas cerraron sus puertas

El disparo de las tasas de interés encendió las alarmas en el sector Pyme

29/08/2025 - CRISIS

El disparo de las tasas de interés encendió las alarmas en el sector Pyme

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.