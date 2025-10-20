20.10.2025 / ELECCIONES BOLIVIA

Quién es Rodrigo Paz Pereira el flamante presidente de Bolivia que cerró la etapa de más 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira logró imponerse en las urnas como candidato centroderechista en un país que busca estabilidad tras años de crisis política.



Rodrigo Paz Pereira, flamante presidente electo de Bolivia, combina un apellido histórico con una vida marcada por el exilio y la política. Nació el 22 de septiembre de 1967 en Santiago de Compostela, España, durante uno de los períodos de exilio de su padre, Jaime Paz Zamora, presidente entre 1989 y 1993, y miembro fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

La infancia de Paz estuvo marcada por la movilidad forzada: vivió en al menos diez países distintos y estuvo expuesto a amenazas constantes debido a la actividad política de su familia. Experiencias que, según él mismo reconoce, moldearon su sensibilidad social y su vínculo con los sectores marginados de Bolivia.

Formado como economista y licenciado en Relaciones Internacionales, realizó una maestría en Gestión Política en la American University, Estados Unidos. Su carrera pública comenzó en 2002 como congresista por Tarija, luego fue concejal y alcalde de esa ciudad entre 2010 y 2020, y actualmente se desempeña como senador nacional por Comunidad Ciudadana.

Paz Pereira llegó a la presidencia tras una campaña en la que se presentó como alternativa al tecnócrata Jorge Quiroga, promoviendo cercanía con la ciudadanía por encima de recursos económicos para publicidad o encuestas. Su propuesta apeló a una transición ordenada y moderada, captando votos de antiguos seguidores del Movimiento al Socialismo que buscaban un cambio sin rupturas bruscas.

Su historial, sin embargo, no está exento de cuestionamientos: existen denuncias sobre su patrimonio durante su paso como diputado y acusaciones de corrupción en su gestión como alcalde de Tarija. Aun así, el electorado boliviano le otorgó este domingo la victoria con el 54,55% de los votos, apostando por un liderazgo que conjuga linaje político, experiencia en gestión local y un perfil moderado para encabezar la transición del país.

Lo más leído

1

Narcoescándalo: la diputada Villaverde amenazó al periodista Wiñazki y Manes pidió expulsarla

2

"Listo, me voy": furia e interna libertaria con Sturzenegger porque no pudo responderle a Recalde

3

Insólito: denunciaron a Brancatelli y Rosemblat por incitar al voto nulo contra LLA

4

Según Virginia Gallardo antes de Milei había 56 millones de pobres, 10 millones más que los habitantes de Argentina

5

Si Milei pierde no seremos generosos con Argentina: la amenaza política de Trump

Más notas de este tema

En la previa de las elecciones, la Ciudad lanzó otra vez la línea F de Subte

20/10/2025 - CABA

En la previa de las elecciones, la Ciudad lanzó otra vez la línea F de Subte

Kicillof llamó a votar el 26 de octubre a Fuerza Patria para ponerle un freno a Milei

20/10/2025 - Política

Kicillof llamó a votar el 26 de octubre a Fuerza Patria para ponerle un freno a Milei

"Enviado especial en el mundo a cargo de cuestiones complejas": el cargo que Milei le daría a Macri

20/10/2025 - GOBIERNO DE MILEI

"Enviado especial en el mundo a cargo de cuestiones complejas": el cargo que Milei le daría a Macri

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.