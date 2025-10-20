Fuerza Patria pedirá a la Cámara Nacional Electoral que se difundan los resultados por provincia

Los partidos que integran la alianza Fuerza Patria le solicitarán formalmente este lunes a la Cámara Nacional Electoral (CNE) que el Gobierno difunda los resultados de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre por cada una de las provincias.El objetivo de la principal fuerza opositora a La Libertad Avanza (LLA) es que la Dirección Nacional Electoral (DINE) informe el escrutinio de votos por cada distrito electoral, dado que anunciar los resultados a nivel nacional “carece de fundamento jurídico” y se puede caer en lecturas equívocas del proceso electoral que se llevará a cabo el domingo próximo.Lo que solicita puntualmente Fuerza Patria es que la DINE no anuncie la suma de los resultados a nivel nacional, no sólo para evitar confusiones en la ciudadanía, sino para que el proceso sea transparente durante toda la jornada de las elecciones legislativas.Sucede que, al tratarse de elecciones legislativas, los resultados totales que cada fuerza política sume a nivel nacional no definen nada, ya que la composición de las bancas que cada provincia renueva dependerá del resultado en cada distrito. Además, La Libertad Avanza presentará una lista en cada provincia, mientras que otras fuerzas políticas como Provincias Unidas o Fuerza Patria lo harán solo en algunas.Según trascendió, varios partidos criticaron que, en el simulacro electoral que realizó la DINE el sábado en el Correo Argentino se usaron criterios no explicitados cuando se anunciaron los resultados provisorios. "La metodología propuesta excede las responsabilidades de la DINE, cuya función debe limitarse a contar y hacer público los resultados oficiales de la elección", sostiene el documento que presentarán en la CNE.