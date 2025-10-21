Javier Milei se sintió acorralado en una entrevista y anunció más quita de subsidios al transporte en AMBA

Durante su gira de campaña para las elecciones legislativas de este domingo, el presidente Javier Milei dio una serie de entrevistas junto a sus candidatos, y en una de ellas, en Tucumán, protagonizó un tenso momento con un periodista que lo refutó en vivo al hablar sobre la quita subsidios.En diálogo con Canal 8 de Tucumán junto al candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, el Presidente explicó para qué usará el swap con los Estados Unidos y también dio algunas señales de lo que viene en su gestión de Gobierno. Fue así que el mandatario aseguró que destinará el swap por 20.000 millones de dólares del Tesoro de Estados Unidos para saldar los vencimientos de deuda de 2026,En tanto, al ser consultado por los subsidios al transporte en los diferentes distritos del país, el Milei tuvo un breve cruce con el periodista. Es que primero dijo que ya los había eliminado para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y tras ser refutado en vivo, tuvo que prometer profundizar esa política, no sin culpar al "kirchnerismo". "Nosotros estamos trabajando en la eliminación de los subsidios. De hecho, hoy las tarifas cubren más del 80%. Digo, el problema era el kirchnerismo, que las había dejado en menos del 15%. O sea, eso no solo lo estamos corrigiendo, claramente", sostuvo el mandatario en diálogo con Canal 8 de Tucumán.En esta línea, el libertario sostuvo que "la sociedad tiene que tener en claro que las cosas no se pueden pagar lo que no salen", y arguementó: "El kirchnerismo hizo mucho de esto, financiando con emisión monetaria. Pero nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de demagogia y populismo.Finalmente, Milei aseguró que "en Argentina, el problema no está en el costo de los servicios, que de hecho no son caros", y culpó al kirchnerismo, pese a llevar unos dos años de gestión.