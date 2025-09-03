21.10.2025 / ALARMANTE

Crisis en la industria: el uso de la capacidad instalada marca su nivel más bajo desde 2020

La actividad metalúrgica acumula retrocesos significativos y muestra señales de estancamiento generalizado. El sector sufre la presión de las importaciones y proyecta un horizonte complicado para los próximos meses.




La actividad metalúrgica atraviesa uno de sus peores momentos en más de cinco años, con un retroceso que recuerda los niveles de la cuarentena por coronavirus. En septiembre, la producción cayó 5,2% interanual y 1,1% respecto a agosto, mientras que el uso de la capacidad instalada se ubicó en su nivel más bajo desde junio de 2020.

El informe mensual del Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA señala que, en lo que va del año, la producción del sector apenas creció 0,7% respecto al año pasado, quedando 18% por debajo de sus máximos recientes y 30% por debajo de los picos históricos. La caída se profundiza en un contexto de apertura de importaciones y fuerte competencia internacional.

La crisis se refleja en el empleo sectorial, que registró una baja interanual de 3,2% y retrocedió 0,3% respecto a agosto. Sin embargo, fuentes de ADIMRA advierten que “todavía no repercutió en el desempleo de manera completa”, dado que la mayoría de las empresas son pymes y tratan de mantener al personal capacitado en blanco.

A nivel provincial, todas las jurisdicciones mostraron retrocesos. Santa Fe volvió a terreno negativo tras ocho meses consecutivos de crecimiento, Córdoba y Buenos Aires lideraron las caídas, y Mendoza y Entre Ríos también registraron descensos. Las expectativas para los próximos meses son poco alentadoras: 77,5% de las empresas proyecta que la producción se mantendrá igual o disminuirá, y 90,2% no prevé aumentos de personal.

Desde ADIMRA advierten que la apertura indiscriminada de importaciones, especialmente de maquinaria agrícola y bienes de capital, impacta directamente sobre la producción local. “La mayor parte de estas importaciones proviene de países como China y Brasil, lo que genera un fuerte impacto para la producción local”, indicó el presidente de la cámara, Elio Del Re.

El efecto de estas medidas se ve en los números: en agosto las importaciones metalúrgicas aumentaron 28,4% en dólares y 55,4% en toneladas respecto al año anterior. Las exportaciones, en tanto, cayeron 6,2% interanual, mientras que la capacidad instalada continúa descendiendo desde el pico registrado en diciembre pasado, cuando la eliminación del impuesto PAIS y la flexibilización de las compras internacionales favorecieron la llegada de productos extranjeros.

Lo más leído

1

Narcoescándalo: la diputada Villaverde amenazó al periodista Wiñazki y Manes pidió expulsarla

2

Insólito: denunciaron a Brancatelli y Rosemblat por incitar al voto nulo contra LLA

3

"Listo, me voy": furia e interna libertaria con Sturzenegger porque no pudo responderle a Recalde

4

Insólito: el Gobierno exigió a Bahía Blanca un pago millonario por los puentes de emergencia colocados tras el temporal

5

"Estamos transformando al país": el mensaje de Milei a los militantes libertarios desde Santiago del Estero

Más notas de este tema

Alarmante: más de 18 mil empresas cerraron desde que gobierna Milei

16/10/2025 - SECTOR EN CRISIS

Alarmante: más de 18 mil empresas cerraron desde que gobierna Milei

La actividad industrial se enfría y afecta principalmente al sector textil, metalúrgico y de construcción

17/09/2025 - CRISIS

La actividad industrial se enfría y afecta principalmente al sector textil, metalúrgico y de construcción

Desde que asumió Milei, más de 15 mil empresas cerraron sus puertas

03/09/2025 - CRISIS

Desde que asumió Milei, más de 15 mil empresas cerraron sus puertas

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.