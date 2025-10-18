El narcoescándalo de Lorena Villaverde salpica a LLA: diputados piden su remoción y pierde lugar en las encuestas

La diputada libertaria Lorena Villaverde enfrenta serias complicaciones en su campaña a senadora por Río Negro, tras ser vinculada con casos de narcotráfico del pasado y allegados de empresarios investigados en Estados Unidos.Los registros judiciales del Estado de Florida señalan que Villaverde estuvo detenida en 2002 por presunto tráfico de drogas, hecho que al día de hoy la legisladora continúa negando. Además, mantiene vínculos con Claudio Ciccarelli, primo y supuesto testaferro de Federico “Fred” Machado, empresario que financió la campaña de José Luis Espert y enfrenta un juicio en Texas por narcotráfico.La situación derivó en pedidos formales de remoción. El diputado Facundo Manes solicitó que Villaverde sea excluida de la Cámara de Diputados y que renuncie a su candidatura, mientras que Esteban Paulón reclamó que deje la presidencia de la Comisión de Energía que actualmente ocupa. La legisladora se defiende exhibiendo su ficha limpia y negando cualquier relación con Machado o Ciccarelli. “Yo no tuve nada que ver y, de hecho, acá me ven ustedes, en absoluta libertad ejerciendo mi trabajo privado, criando a mis hijos y siendo diputada nacional, sin restricción alguna”, afirmó, según trascendió en La Nación.En ese sentido, el impacto en la intención de voto es evidente. Las últimas encuestas en Río Negro la ubican en segundo lugar con apenas 17,6%, detrás del peronista Martín Soria, mientras que Juntos Somos Río Negro aparece tercero.