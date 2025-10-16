"Desafortunada expresión": Santilli se desmarcó de Karen Reichardt

Diego Santilli, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, se diferenció este sábado de su compañera de lista Karen Reichardt y calificó como "desafortunados" sus dichos respecto a los votantes del peronismo y las enfermedades mentales.“Me parece desafortunada esa expresión. Yo no estoy de acuerdo. Es importante que como espacio demos un mensaje coherente y centrado en propuestas, no en insultos o descalificaciones hacia quienes piensan distinto”, sentenció Santilli en una entrevista por Radio Mitre.“La gente quiere tener trabajo formal, quiere salir de la informalidad, quiere seguridad y no volver a la inflación que nos devastó”, explicó el candidato que encabeza la lista luego de que José Luis Espert renuncie a la misma por sus vínculos con el empresario Fred Machado, detenido acusado por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero.También destacó la presión fiscal como una de las principales demandas de los ciudadanos. “Las pymes, los comerciantes, los emprendedores nos dicen que ya no aguantan más los impuestos. La reforma fiscal es inminente”, sostuvo.La candidata habia asegurado en la semana que aquellos que no votan por la coalición libertaria "tienen una enfermedad mental". Sus declaraciones se produjeron durante una entrevista con Radio Rivadavia, donde articulaba la estrategia electoral de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.Reichardt señaló que el objetivo es movilizar al electorado que se abstuvo en septiembre, específicamente el "del PRO", mientras desestimaba al votante opositor con su polémica frase. "El otro es de verdad una enfermedad mental. Las personas que no tienen capacidad de ver otra mirada. No es que piensan distinto, es un tema cultural, lo tienen adentro", dijo sin tapujos.