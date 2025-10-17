Milei se bajó del cierre de campaña en Ezeiza y no participará de actos en territorio bonaerense hasta las elecciones

El presidente Javier Milei suspendió su participación en el acto de campaña de La Libertad Avanza, previsto para este miércoles en Ezeiza, y resolvió no volver a participar de actividades en territorio bonaerense hasta las elecciones del próximo domingo.La decisión se tomó -según consignó Ámbito- el fin de semana en Olivos, luego de que el mandatario analizara las últimas encuestas y las tensiones internas que dejó la renuncia de José Luis Espert, en medio del escándalo por financiamiento de parte del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico.Con esa salida, la campaña de LLA en Buenos Aires quedó debilitada y marcada por incidentes en distintos actos públicos. En sus últimas presentaciones en la provincia, Milei enfrentó escraches, manifestaciones de repudio y disturbios entre militantes libertarios y opositores. En Mar del Plata, una simpatizante de LLA persiguió a fotógrafos con un cuchillo de guerra.La conducción de la campaña quedará ahora en manos de Diego Santilli, que asumirá el tramo final con recorridas por la primera y la tercera sección electoral, tales como Almirante Brown y municipios del interior bonaerense. Desde la mesa bonaerense de LLA confirmaron que el ex PRO tendrá libertad para definir la agenda y la estrategia, con el acompañamiento de Karen Reichardt.La ausencia del Presidente también implica que Karina Milei no volverá a la provincia, lo que reduce el margen de acción de Sebastián Pareja, principal operador del armado libertario en Buenos Aires.Milei concentrará el cierre de campaña fuera de la provincia. Este martes encabezará un acto en Córdoba, donde el peronismo mantiene la delantera, y el jueves cerrará formalmente en Rosario, en medio de un escenario nacional marcado por la inestabilidad económica y las versiones de renuncias en su gabinete.