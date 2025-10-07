Fin de semana recargado para Milei: el sábado reactivará su campaña en Tucumán y Santiago del Estero

Según fuentes de la organización, la iniciativa apunta a incrementar la presencia parlamentaria de La Libertad Avanza, pese a los conflictos con gobernadores locales por recortes de fondos para obra pública, salud y educación.En Santiago del Estero, Milei recorrerá el microcentro tras concentrarse a las 10 en el local partidario de LLA en 24 de Septiembre 255. “Nuestro objetivo de máxima es arrancarle un senador al oficialismo, es difícil pero no imposible y la visita del Presidente será clave para lograrlo”, afirmó un dirigente libertario que militó en el PRO, resaltando la intención de disputar bancas en una provincia donde LLA solo ganó en Belgrano y Rivadavia en el balotaje de 2023.Posteriormente, el jefe de Estado se trasladará a Tucumán, donde encabezará una caminata en el centro de Yerba Buena, municipio que el pasado 19 de noviembre favoreció a Milei con el 65% de los votos. La actividad contará con la presencia de los candidatos Federico Pelli, Soledad Molinuevo y Manuel Guisone, así como del ministro del Interior Lisandro Catalán.Los comicios provinciales y nacionales que se celebrarán el 26 de octubre suman relevancia a la visita presidencial. En Santiago del Estero, los electores votarán gobernador y vice, además de 20 bancas de la Legislatura, mientras que en Tucumán la disputa por las tres bancas de LLA es clave para fortalecer la representación en la Cámara de Diputados, ya que las encuestas internas muestran que el peronismo retendría dos de los escaños.Para garantizar la seguridad del presidente, el dispositivo dependerá de manera exclusiva de la Nación. Durante esta semana ya se instalaron los responsables de coordinar el operativo en ambas provincias, un mecanismo que busca asegurar que Milei pueda cumplir con la agenda sin contratiempos en un contexto político y económico delicado.