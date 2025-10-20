Inestabilidad cambiaria: la moneda verde rozó el techo de la banda y una versión saltó a $1.600

En la recta final hacia las legislativas, el mercado cambiario operó bajo máxima tensión y el tipo de cambio mayorista se ubicó en $1.490,50, $15,50 (+1,1%) por encima de la rueda previa y a solo 60 centavos del techo de la banda de este martes ($1.491,1). Fuentes del mercado señalaron que aparecieron posturas vendedoras por unos u$s100 millones en el extremo superior del corredor, atribuibles al Banco Central, en una jornada que movió más de u$s700 millones y casi duplicó el volumen del lunes.

La plaza de futuros acompañó el movimiento: el contrato a junio de 2026 escaló 0,83% y se estimó en $1.830, mientras que las expectativas para fin de año posicionaron al dólar en $1.605, una suba implícita superior al 8% respecto del nivel actual. En este marco, el presidente Javier Milei afirmó en una entrevista que las reservas del BCRA se usarían para “defender la banda cambiaria”, mensaje que buscó calmar a los operadores sin desactivar la presión.