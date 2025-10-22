22.10.2025 / ALERTA

El Índice de Riesgo Político de la UMET marcó 8,3 puntos y alerta sobre debilidad institucional

El nuevo indicador, elaborado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo junto al CITRA-Conicet, advierte un aumento de la inestabilidad social y financiera, y una tendencia ascendente en la fragilidad institucional del país.




La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) presentó la primera edición del Índice de Riesgo Político (IRP), que en su debut alcanzó los 8,3 puntos y ubicó al país dentro de la zona de riesgo. El informe advierte que el nivel refleja tensiones crecientes en los frentes social y financiero, en un contexto de deterioro económico y pérdida de confianza institucional.

En el plano social, el IRP registró un incremento de la pobreza y el desempleo, acompañado por la caída del poder adquisitivo y un menor consumo. Este escenario, según los especialistas, se traduce en un creciente descontento social expresado en protestas y en el desgaste de la confianza hacia las instituciones políticas.

En el frente financiero, el informe destaca la incertidumbre cambiaria, la volatilidad del dólar y la pérdida de reservas internacionales como los factores que más influyeron en la percepción de vulnerabilidad. A ello se suma la falta de acceso al crédito externo y la persistencia de una brecha cambiaria que agrava el panorama.

El estudio, elaborado junto al Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA-Conicet), busca medir mensualmente la estabilidad política a partir de variables económicas, sociales, fiscales y financieras. El presidente del Consejo Académico de la UMET, Nicolás Trotta, subrayó que el IRP “permite anticipar escenarios críticos y orientar decisiones en momentos como el que estamos viviendo, donde la política y la economía se entrelazan con gran volatilidad”. 

