El Índice de Riesgo Político de la UMET marcó 8,3 puntos y alerta sobre debilidad institucional

En el frente financiero, el informe destaca la incertidumbre cambiaria, la volatilidad del dólar y la pérdida de reservas internacionales como los factores que más influyeron en la percepción de vulnerabilidad. A ello se suma la falta de acceso al crédito externo y la persistencia de una brecha cambiaria que agrava el panorama.

La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) presentó la primera edición del Índice de Riesgo Político (IRP), que. El informe advierte que el nivel reflejaEn el plano social, el IRP registró un incremento de la pobreza y el desempleo, acompañado por la caída del poder adquisitivo y un menor consumo. Este escenario, según los especialistas, se traduce en un creciente descontento social expresado en protestas y en el desgaste de la confianza hacia las instituciones políticas.El estudio, elaborado junto al Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA-Conicet), busca medir mensualmente la estabilidad política a partir de variables económicas, sociales, fiscales y financieras. El presidente del Consejo Académico de la UMET, Nicolás Trotta, subrayó que el IRP “permite anticipar escenarios críticos y orientar decisiones en momentos como el que estamos viviendo, donde la política y la economía se entrelazan con gran volatilidad”.