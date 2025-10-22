En el Día del Derecho a la Identidad, Estela de Carlotto cumple 95 años

🗨️ Los niños que recuperan su identidad florecen



🧬 22 de octubre - Día Nacional por el Derecho a la Identidad



💪🏽 Para nosotras es una jornada de visibilización de la búsqueda de las 300 nietas y nietos, hoy personas adultas, que aún permanecen desaparecidas



🤍 #SoyDeAbuelas pic.twitter.com/KPXzApok3Y — Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) October 22, 2025

Hoy, 22 de Octubre, se conmemorá el Día Nacional del Derecho a la Identidad, que a su vez coincidente con el natalicio de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. La efeméride conmemora la lucha de las Abuelas por la recuperación de los niños secuestrados durante la última dictadura. La fecha fue instituida por el Congreso Nacional en 2004 a través de la ley 26.001, desde ese momento el Calendario Escolar incluye una jornada de concientización con actividades en todos los niveles educativos que buscan reconocer y preservar la identidad como un derecho humano fundamental e identificar las distintas iniciativas de la sociedad para recuperar identidades negadas.El 22 de octubre de 1977 se creo la organización Abuelas de Plaza de Mayo que comenzó su proceso de lucha colectiva. En aquel entonces un grupo de 12 mujeres emprendió la búsqueda incansable de niños y niñas secuestrados junto a sus padres o después de sus desapariciones, y de aquellos nacidos en los centros clandestinos de detención adonde habían sido conducidas sus madres embarazadas.La lucha de las Abuelas continúa, hasta encontrar al último nieto desaparecido. Al día de la fecha se recuperaron 140 nietos y nietas gracias a las investigaciones llevadas adelante por las Abuelas de Plaza de Mayo.En concordancia con la conmemoración del Día Nacional del Derecho a la Identidad, este 22 de Octubre la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, está celebrando su cumpleaños número 95. Estela nació el 22 de octubre de 1930 en La Plata. El nombre en su DNI es Enriqueta Estela Barnes, pero se la conoce por el apellido de su difunto marido Guido Carlotto. Actualmente es una de las mayores referentas de los Derechos Humanos en Argentina.Estela llevaba una vida alejada de las actividades políticas, pero todo cambió cuando el 26 de noviembre de 1977 secuestraron a su hija Laura Carlotto, una estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, embarazada de su primer hijo. Desde entonces, Estela se dedico, junto con muchas otras mujeres, a encontrar a su hija y a su nieto. De esta forma se dio vida a las Abuelas de Plaza de Mayo, que al día de hoy continúan restituyendo la identidad de nietos y nietas apropiados durante la dictadura cívico-militar.Finalmene pudo recuperar el cuerpo de Laura, asesinada durante la dictadura, y en 2014 encontró a su nieto Guido Montoya Carlotto, que se convirtió en el nieto recuperado número 114.