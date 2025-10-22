Tras el narcoescándalo de Espert, Milei encabezó una caravana en Córdoba y dijo que "estamos terminando con el narcotráfico"

El presidente Javier Milei encabezó este martes en una caravana en Córdoba junto al candidato a diputado Gonzalo Roca, en la recta final de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre.Rodeado de patovicas y trepado a la caja de una camioneta, el jefe de Estado recorrió apenas una cuadra y habló por megáfono a un puñado de militantes que se agolpó alrededor del vehículo que lo transportaba, en lo que resultó una suerte de puesta en escena para mostrar en redes sociales una supuesta cercanía con los votantes. "Estamos en un momento bisagra de la historia argentina. Es la oportunidad para cambiar la composición del Congreso. Falta mucho. Nunca dije que iba a ser fácil. No se pueden quebrar 100 años de populismo de la noche a la mañana. Vamos en la dirección correcta. La inflación, que iba camino a convertirse en 20.000%, hoy es del 30%", aseguró Milei."Sigue siendo aberrante tener 30% de pobres, pero cuando llegamos esa cifra era de 57%. Sacamos de la pobreza a 12 millones de argentinos. No comían y hoy sí comen. Cuando llegamos había 9 mil piquetes por año y hoy hay cero. ¡Terminamos con los piquetes! ¡Estamos exterminando la inseguridad! Tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia", se enorgulleció el Presidente, a los gritos.Luego Milei, principal referente del espacio que llevó como primer candidato en el distrito más importante al diputado José Luis Espert, que tuvo que bajarse de la lista por sus vínculos con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos y a punto de ser extraditado a ese país, aseguró: "¡Estamos terminando con el narcotráfico!".Del recorrido también formaron parte los candidatos Laura Soldano, Marcos Brizuela Patiño, Laura Rodríguez Machado y Evelin Barroso, entre otros referentes del espacio. La visita de Milei a Córdoba se integra a la fase final de la campaña, buscando reforzar la presencia de su espacio en distritos clave y consolidar resultados, tras recorrer Ushuaia, Paraná, Santa Fe, Corrientes, Resistencia, Tucumán y Santiago del Estero en semanas recientes.En la provincia mediterránea, el desafío electoral libertario es competir directamente con el kirchnerismo y el frente Provincias Unidas, liderado por el exgobernador Juan Schiaretti. Este jueves, el Presidente encabezará la última de estas caravanas en la ciudad santafesina de Rosario, en lo que será el cierre de campaña de LLA de cara a la votación del domingo.