Cristina Kirchner y Axel Kicillof saludaron a Estela de Carlotto por su cumpleaños: Una persona imprescindible

La expresidenta y el gobernador bonaerense destacaron la trayectoria de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo al cumplir 95 años. Ambos resaltaron su labor en la recuperación de la identidad de nietos y nietas apropiados durante la dictadura militar.
Hoy, Estela cumple 95 jóvenes años.— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 22, 2025
Ayer por la tarde estuvo en San José 1111. Vino a visitarme. La serenidad y calidez que trasmite siempre fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora.
Sin lugar a dudas, Estela es pic.twitter.com/TRcMhEzMHz
Que el Día Nacional del Derecho a la Identidad coincida con tu cumpleaños, más que una coincidencia es un acto de justicia con todo lo que representa tu lucha junto a las Abuelas.— Axel Kicillof (@Kicillofok) October 22, 2025
Felicidades, querida Estela, siempre hay fuerza si seguimos tu ejemplo 🤍 pic.twitter.com/BsFGj0nUbH
4
Insólito: el Gobierno exigió a Bahía Blanca un pago millonario por los puentes de emergencia colocados tras el temporal