22.10.2025 / HOMENAJE

Cristina Kirchner y Axel Kicillof saludaron a Estela de Carlotto por su cumpleaños: Una persona imprescindible

La expresidenta y el gobernador bonaerense destacaron la trayectoria de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo al cumplir 95 años. Ambos resaltaron su labor en la recuperación de la identidad de nietos y nietas apropiados durante la dictadura militar.




La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, saludaron este miércoles a Estela de Carlotto por su 95° cumpleaños y destacaron su papel central en la defensa del derecho a la identidad en Argentina como presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. “Hoy, Estela cumple 95 jóvenes años. Sin lugar a dudas, Estela es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país. Feliz cumpleaños”, escribió Kirchner en un posteo en X.

En el posteo, además, relata que el pasado martes, De Carlotto la visitó en su domicilio, mientras Cristina cumple prisión domiciliaria. "Ayer por la tarde estuvo en San José 1111. La serenidad y calidez que trasmite siempre fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora", reflexionó junto a una foto en la que la toma de la mano.



El gobernador bonaerense destacó también que el natalicio de la exponente en derechos humanos coincide con el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. "Más que una coincidencia, es un acto de justicia con todo lo que representa tu lucha junto a las Abuelas. Felicidades, querida Estela, siempre hay fuerza si seguimos tu ejemplo”, compartió. 



Desde 2004 por decisión del Congreso de la Nación, cada 22 de octubre se conmemora el "Día Nacional del Derecho a la Identidad" en reconocimiento a la labor de las Abuelas de Plaza de Mayo. La fecha recuerda su lucha por recuperar a los nietos y nietas apropiados ilegalmente durante la dictadura y visibiliza la importancia de garantizar el derecho a la identidad en la sociedad. Este año, la organización de DDHH está cumpliendo 48 años de acción e incansable búsqueda. 


Lo más leído

1

Narcoescándalo: la diputada Villaverde amenazó al periodista Wiñazki y Manes pidió expulsarla

2

Insólito: denunciaron a Brancatelli y Rosemblat por incitar al voto nulo contra LLA

3

El medio británico Financial Times adviertió que Javier Milei está "al borde del fracaso"

4

Insólito: el Gobierno exigió a Bahía Blanca un pago millonario por los puentes de emergencia colocados tras el temporal

5

"Estamos transformando al país": el mensaje de Milei a los militantes libertarios desde Santiago del Estero

Más notas de este tema

Gremios y referentes de Derechos Humanos repudiaron el seguidismo a potencias extranjeras del Gobierno

28/06/2025 - RECHAZO TOTAL

Gremios y referentes de Derechos Humanos repudiaron el seguidismo a potencias extranjeras del Gobierno

Abuelas de Plaza de Mayo lograron la prórroga de la dirección del Banco de Datos Genéticos

23/06/2025 - MARCHA ATRÁS

Abuelas de Plaza de Mayo lograron la prórroga de la dirección del Banco de Datos Genéticos

Abuelas de Plaza de Mayo pide a la Justicia que dé marcha atrás con el decreto de Milei que demora la búsqueda de nietos apropiados

12/06/2025 - MOTOSIERRA A LA MEMORIA

Abuelas de Plaza de Mayo pide a la Justicia que dé marcha atrás con el decreto de Milei que demora la búsqueda de nietos apropiados

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.