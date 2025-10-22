Cristina Kirchner y Axel Kicillof saludaron a Estela de Carlotto por su cumpleaños: Una persona imprescindible

“Hoy, Estela cumple 95 jóvenes años. Sin lugar a dudas, Estela es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país. Feliz cumpleaños”

La expresidentay el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, saludaron este miércoles a Estela de Carlotto por su 95° cumpleaños y destacaron su papel central en la defensa del derecho a la identidad en Argentina como presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo., escribió Kirchner en un posteo en X.En el posteo, además, relata que el pasado martes, De Carlotto la visitó en su domicilio, mientras Cristina cumple prisión domiciliaria. "Ayer por la tarde estuvo en San José 1111. La serenidad y calidez que trasmite siempre fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora", reflexionó junto a una foto en la que la toma de la mano.El gobernador bonaerense destacó también que el natalicio de la exponente en derechos humanos coincide con el Día Nacional por el Derecho a la Identidad., compartió.Desde 2004 por decisión del Congreso de la Nación, cada 22 de octubre se conmemora el "Día Nacional del Derecho a la Identidad" en reconocimiento a la labor de las Abuelas de Plaza de Mayo. La fecha recuerda su lucha por recuperar a los nietos y nietas apropiados ilegalmente durante la dictadura y visibiliza la importancia de garantizar el derecho a la identidad en la sociedad. Este año, la organización de DDHH está cumpliendo 48 años de acción e incansable búsqueda.