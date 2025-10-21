Para tranquilizar a los mercados, Caputo insiste en que no habrá ningún cambio" en el esquema del dólar

A días de las elecciones legislativas, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que “no va a haber ningún cambio al esquema actual”, en un intento de transmitir calma ante la presión que experimenta el dólar a días de las elecciones legislativas. La declaración se dio a través de su cuenta en la red X, donde respondió a rumores sobre posibles modificaciones en el régimen cambiario.Caputo aclaró que su mensaje apuntó al sistema de bandas que rige desde abril, cuando se definió el programa de Facilidades Extendidas con el FMI. “No va a haber ningún cambio”, enfatizó al inicio de una jornada en la que el dólar mayorista operaba cerca del techo de la banda, en $1.491,56, un límite que habilita al Banco Central a intervenir vendiendo divisas para contener la cotización.La presión sobre el tipo de cambio llevó al Banco Central a vender US$45 millones, tras 21 jornadas consecutivas sin participación. La intervención se suma a la estrategia oficial para mantener la estabilidad del mercado, que se había tensionado días atrás por la expectativa de un posible salto del dólar mayorista.En la misma línea, Caputo reiteró su rechazo a la devaluación y adelantó que comenzará una segunda etapa del plan económico, con cambios en el régimen laboral y tributario. “Hay que tener mayor competitividad, pero no tiene que ser más con devaluación. Va a haber importantes incentivos para desarrollar el ahorro interno”, sostuvo el funcionario.