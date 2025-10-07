A pesar de la derrota del peronismo en las legislativas, la militancia se congregó bajo el balcón de Cristina Kirchner

Contra todo pronóstico y tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas, donde el peronismo sucumbió al aplastante triunfo de La Libertad Avanza, militantes peronistas marcharon en caravana hacia la residencia de Cristina Fernández de Kirchner, en San José 1111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria.Desde temprano, la esquina de San José y Humberto Primo se convirtió en el epicentro de cánticos, bombos y banderas. Si bien, el clima festivo que se fue apagando con el correr de las horas ante los resultados que confirmaron la victoria del oficialismo a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, la militancia aguardó a que la exmandataria saliera a saludar.Pasadas las 22, Cristina Kirchner apareció para saludar e hizo cálidos gestos ante la multitud, que fogoneó incluso cuando aparecieron el senador Mariano Recalde y el diputado Itaí Hagman, ambos primeros candidatos en la lista de Fuerza Patria para mantener su banca; junto a Lucía Cámpora, quien se convertirá en diputada el próximo 10 de diciembre. Minutos después, los dirigentes se retiraron.Horas antes, Cristina había recibido en su casa al candidato a diputado Jorge Taiana, de Fuerza Patria. “Llamo a votar a los que todavía no lo han hecho”, expresó el dirigente al salir del encuentro, cuando aún persistía la expectativa por la participación en una jornada marcada por la baja concurrencia.