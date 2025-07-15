Mayra Mendoza advirtió que durante el show de Milei en el Movistar Arena, Caputo negociaba un swap con EEUU

¡Buen día!



La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, criticó duramente al presidente Javier Milei por el espectáculo musical que brindó en el estadio Movistar Arena de Villa Crespo, donde interpretó versiones "liberales" de canciones de Charly García, Ataque 77 y Sandro. “Buen día. Que el show patético del payaso ridículo de anoche no sirva para que nos olvidemos que, mientras tanto, Luis Caputo está hace cuatro días en Estados Unidos entregando el país por unos días de paz cambiaria antes de la elección”, alertó en X.El mensaje de Mendoza se difundió pocas horas después del evento en el que el mandatario fusionó performance musical con campaña electoral, en un acto que fue transmitido por redes sociales y al que asistieron figuras del oficialismo. La dirigenta aprovechó la ocasión para advertir que, mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, lleva adelante en Washington una serie de reuniones con funcionarios del Tesoro estadounidense y del Fondo Monetario Internacional (FMI).Según informó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ambos mantuvieron un encuentro “constructivo” para avanzar en “opciones de apoyo a las políticas de Argentina”.Caputo viajó acompañado por el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el viceministro José Luis Daza; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. La comitiva, intenta asegurar un salvataje financiero prometido por Donald Trump a Javier Milei, en un intento por estabilizar el dólar y evitar un impacto económico negativo en la recta final hacia las elecciones legislativas.