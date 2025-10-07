Jorge Taiana encabezó un acto junto a la CGT en rechazo de la reforma laboral de Milei

El candidato a diputado de Fuerza Patria, Jorge Taiana, encabezó un acto junto a la cúpula de la CGT en la histórica sede de Azopardo, donde ratificó su rechazo a la reforma laboral que promueve el Gobierno. “El proyecto del Gobierno ha fracasado porque se ha decidido someter al pueblo y dejarlo en la pobreza y la informalidad sin ninguna protección. Al Gobierno ya le picaron el boleto”, sostuvo durante su discurso de cierre, que se extendió por más de media hora.
Ante una platea colmada de afiliados y dirigentes gremiales, Taiana aseguró: "Hay un pensamiento gorila que anuncia la muerte del peronismo, pero yo veo a una nueva generación de jóvenes que son peronistas”
, y remarcó que defenderá desde el Congreso “los derechos de los trabajadores”. El encuentro, moderado por Héctor Daer, buscó mostrar unidad del movimiento obrero de cara a las elecciones legislativas.
Del acto participaron, entre otros, Sergio Palazzo (La Bancaria) y Hugo Antonio Moyano, quienes también integran las listas de Fuerza Patria. Palazzo apuntó contra el plan oficial de flexibilización: “Llegó a decir que supone que la reforma es tan buena que la va a anunciar después de la elección. Quiere decir que si no la hace antes, claramente es porque viene con quita de derechos”, advirtió.
Por su parte, Moyano hijo denunció que el Gobierno “vuelve a hablar de reforma laboral como siempre lo han hecho los gobiernos que siguen la receta del FMI, pero esta vez lo hacen con mucha más virulencia que antes y nos lo dicen en la cara”. En la misma línea, dirigentes como Andrés Rodríguez, Julio Piumato, Rodolfo Daer y Guillermo Moser acompañaron la convocatoria sindical.
Fuentes de la CGT calificaron la presencia de Taiana como “un gesto importante” y destacaron que “el gobierno nacional tiene poca vocación de diálogo, por eso encontrar nuevos interlocutores es muy auspicioso”. Los mensajes fueron de optimismo: “El peronismo y el movimiento obrero están más vivos que nunca pese a los intentos del Gobierno de querer hacer creer lo contrario”, remarcaron.
Hacia el final del encuentro, Taiana reivindicó al movimiento obrero y alertó sobre las consecuencias de una apertura económica indiscriminada. “Un país con apertura económica salvaje solo puede llevar a la quiebra de nuestro tejido industrial y de las Pymes que sostienen la producción argentina”, expresó. Y cerró con un mensaje político: “Por eso hay peronismo para rato”.