La Pampa: Ziliotto pidió un diálogo amplio, insistió en el federalismo y bregó por un mayor rol parlamentario

(R9“Estamos dispuestos a dialogar, pero con políticas que contengan a todos”, sostuvo el mandatario pampeano en Splendid AM 990, al remarcar que “no se puede desarrollar un país con la gente afuera”. Ziliotto señaló que el triunfo de La Libertad Avanza “fue producto de una fuerte polarización”, donde la sociedad castigó “las ambigüedades, las tibiezas, las terceras posiciones”.(R)Ziliotto reivindicó el resultado en su distrito: “En La Pampa, a pesar de esta fuerte ola libertaria, seguimos poniendo al peronismo triunfante, y lo que más importa es haber recuperado una banca que perdimos en 2021”. En esa línea, aseguró que su provincia “colaboró desde nuestra humildad electoral, pero desde nuestra fuerza ideológica, a sostener el número de legisladores que tenemos en la Cámara de Diputados de la Nación”.