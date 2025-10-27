La Pampa: Ziliotto pidió un diálogo amplio, insistió en el federalismo y bregó por un mayor rol parlamentario

(R9“Estamos dispuestos a dialogar, pero con políticas que contengan a todos”, sostuvo el mandatario pampeano en Splendid AM 990, al remarcar que “no se puede desarrollar un país con la gente afuera”. Ziliotto señaló que el triunfo de La Libertad Avanza “fue producto de una fuerte polarización”, donde la sociedad castigó “las ambigüedades, las tibiezas, las terceras posiciones”.(R)
El gobernador enfatizó que el nuevo Congreso a partir del 10 de diciembre “debe darse un nuevo debate” para “fortalecer nuevamente el federalismo fiscal”, y sentenció: “Las provincias tenemos que recuperar lo que nos pertenece”. “Escuché al Presidente decir que revaloriza el rol del Congreso; si es así, esperemos estar a la altura del debate, porque si hay mayores recursos para las provincias significará una mayor inclusión para la gente”, subrayó.
Ziliotto reivindicó el resultado en su distrito: “En La Pampa, a pesar de esta fuerte ola libertaria, seguimos poniendo al peronismo triunfante, y lo que más importa es haber recuperado una banca que perdimos en 2021”. En esa línea, aseguró que su provincia “colaboró desde nuestra humildad electoral, pero desde nuestra fuerza ideológica, a sostener el número de legisladores que tenemos en la Cámara de Diputados de la Nación”.